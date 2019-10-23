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Barış Pınarı Harekatı'na 30 ton elma
NİĞDE'de toplanan 30 ton elma, dualar eşliğinde Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe gönderildi. Dündarlı Belediye Başkanlığı ve Dündarlı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen kampanya çerçevesinde,...
GENEL 23.10.2019, 16:37
NİĞDE'de toplanan 30 ton elma, dualar eşliğinde Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe gönderildi.
Dündarlı Belediye Başkanlığı ve Dündarlı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen kampanya çerçevesinde, Barış Pınarı Harekatı'na destek amaçlı köy halkından 1200 kasa elma toplandı. 30 tona ulaşan elma, Mehmetçiğe yollandı.
Belediye Başkanı Mustafa Kamar, "40 yıllı aşkın bir süredir ülkemize musallat olan dış güçlerin maşası çocuk katili teröristlerle mücadele eden ve tarihi kahramanlıklarla dolu olan Mehmetçiğimizin başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'na kahraman ordumuzun sonuna kadar yanında olduğumuzu göstermek amacıyla kasaba halkımız tarafından elma desteğinde bulunduk" dedi. Başkan Kamar, kampanyaya destek veren köy halkına teşekkür etti.
Dündarlı Belediye Başkanlığı ve Dündarlı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen kampanya çerçevesinde, Barış Pınarı Harekatı'na destek amaçlı köy halkından 1200 kasa elma toplandı. 30 tona ulaşan elma, Mehmetçiğe yollandı.
Belediye Başkanı Mustafa Kamar, "40 yıllı aşkın bir süredir ülkemize musallat olan dış güçlerin maşası çocuk katili teröristlerle mücadele eden ve tarihi kahramanlıklarla dolu olan Mehmetçiğimizin başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'na kahraman ordumuzun sonuna kadar yanında olduğumuzu göstermek amacıyla kasaba halkımız tarafından elma desteğinde bulunduk" dedi. Başkan Kamar, kampanyaya destek veren köy halkına teşekkür etti.
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