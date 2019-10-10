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‘Barış Pınarı Harekatı’ için tüm camilerde Fetih Suresi okundu
TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle tüm camilerde Fetih Suresi okunarak, Mehmetçik için dua edildi. Diyanet...
GENEL 10.10.2019, 08:23
TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle tüm camilerde Fetih Suresi okunarak, Mehmetçik için dua edildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talikatı ile dün yatsı ezanından önce sela okunması ardından bu sabah camilerde sabah namazından önce ‘Fetih Suresi’ okunarak dua edildi. Avcılar Merkez Camii'nde okunan sureden sonra konuşan İlçe Müftüsü Bekir Derin, 'Barış Pınarı Harekatı' tamamlanıncaya kadar camilerde Fetih Sureleri’nin okunmasına devam edileceğini belirterek, şöyle dedi:
"Onlar cephelerde, biz ulu mabetlerde onlara dua edeceğiz. Mehmetçiğimiz Fetih surelerini okuyarak cephelere koştu. Şu anda dünyanın dört bir yanında; Kabe'de Beytullah’ta, Kudüs’te, Filistin, Gazze, Bosna Hersek’te kahraman askerimiz ve milletimiz için dua ediliyor. Huzur ve refah getirmek için sefere çıkan kahraman Mehmetçiğimizi Allah Mansur ve muzaffer eylesin.”
.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talikatı ile dün yatsı ezanından önce sela okunması ardından bu sabah camilerde sabah namazından önce ‘Fetih Suresi’ okunarak dua edildi. Avcılar Merkez Camii'nde okunan sureden sonra konuşan İlçe Müftüsü Bekir Derin, 'Barış Pınarı Harekatı' tamamlanıncaya kadar camilerde Fetih Sureleri’nin okunmasına devam edileceğini belirterek, şöyle dedi:
"Onlar cephelerde, biz ulu mabetlerde onlara dua edeceğiz. Mehmetçiğimiz Fetih surelerini okuyarak cephelere koştu. Şu anda dünyanın dört bir yanında; Kabe'de Beytullah’ta, Kudüs’te, Filistin, Gazze, Bosna Hersek’te kahraman askerimiz ve milletimiz için dua ediliyor. Huzur ve refah getirmek için sefere çıkan kahraman Mehmetçiğimizi Allah Mansur ve muzaffer eylesin.”
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