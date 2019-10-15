Son Dakika
Barış Pınarı Harekatı gazisi Uzman Çavuş Karpuz Adana'da tedaviye alındı
TÜRK Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, PKK/PYD- YPG'li terörislerden arındırılan Resulayn'da çatışmada yaralanan Uzman Çavuş İbrahim Karpuz, Adana Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. TÜRK Silahlı...
GENEL 15.10.2019, 00:08
TÜRK Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, PKK/PYD- YPG'li terörislerden arındırılan Resulayn'da çatışmada yaralanan Uzman Çavuş İbrahim Karpuz, Adana Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce Fırat’ın doğusuna yönelik başlatılan ve Suriye Milli Ordusu askerlerinin de destek verdiği Barış Pınarı Harekatı'nda PKK/PYD- YPG'li terörisler ağır darbe aldı. Planlandığı gibi sürdürülen harekatta TSK ve SMO unsurları teröristlerden arındırdığı Resulayn ve Tel Abyad'ın kontrolünü ele geçirdi. Resulayn'da yaşanan çatışmalar sırasında Bursalı Uzman Çavuş İbrahim Karpuz, beraberinde 4 asker ile yaralandı.
Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan askerlerden 4'ü tedavilerinin ardından taburcu olurken, Uzman Çavuş İbrahim Karpuz'un ise ameliyat edildiği belirtildi. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisine devam edilen Karpuz'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Karpuz'un memleketi Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaşayan ailesine haber verildi. Karpuz'un evli ve 2 kız 1 erkek çocuk babası olduğu öğrenildi.
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce Fırat’ın doğusuna yönelik başlatılan ve Suriye Milli Ordusu askerlerinin de destek verdiği Barış Pınarı Harekatı'nda PKK/PYD- YPG'li terörisler ağır darbe aldı. Planlandığı gibi sürdürülen harekatta TSK ve SMO unsurları teröristlerden arındırdığı Resulayn ve Tel Abyad'ın kontrolünü ele geçirdi. Resulayn'da yaşanan çatışmalar sırasında Bursalı Uzman Çavuş İbrahim Karpuz, beraberinde 4 asker ile yaralandı.
Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan askerlerden 4'ü tedavilerinin ardından taburcu olurken, Uzman Çavuş İbrahim Karpuz'un ise ameliyat edildiği belirtildi. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisine devam edilen Karpuz'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Karpuz'un memleketi Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaşayan ailesine haber verildi. Karpuz'un evli ve 2 kız 1 erkek çocuk babası olduğu öğrenildi.
17°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 15 Ekim 2019
|İmsak
|05:43
|Güneş
|07:08
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:00
|Akşam
|18:32
|Yatsı
|19:51
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2