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Barış Pınarı Bölgesi'nde çocuklar okullarına döndü
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli çocukların, Türkiye sayesinde okullarına geri döndüğünü duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Bölgesi’ndeki Suriyeli...
GENEL 31.12.2019, 09:06
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli çocukların, Türkiye sayesinde okullarına geri döndüğünü duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Bölgesi’ndeki Suriyeli çocuklar, Türkiye sayesinde okullarına geri dönmenin sevincini yaşıyor" denildi. Paylaşılan videoda ise Türk askerinin Suriyeli öğrencilere hediye dağıtması ve öğrencilerin Türk askerine teşekkür etmesi yer aldı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Bölgesi’ndeki Suriyeli çocuklar, Türkiye sayesinde okullarına geri dönmenin sevincini yaşıyor" denildi. Paylaşılan videoda ise Türk askerinin Suriyeli öğrencilere hediye dağıtması ve öğrencilerin Türk askerine teşekkür etmesi yer aldı.
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