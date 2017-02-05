Barış Manço'suz 18 yıl...

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, () SANATÇI Barış Manço, ölümünün 18. yılında düzenlenen etkinlikle anıldı.

1 Şubat 1999'da hayatını kaybeden Barış Manço için Barış Manço Derneği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Şehir Hatları tarafından düzenlenen anma etkinliği, sanatçının adını taşıyan vapurunun Kadıköy'deki Beşiktaş İskelesi'nden hareket etmesiyle başladı. Barış Manço'nun fotoğrafının bulunduğu ve üzerinde Barış Manço'ya gidiyoruz yazılı afiş asılan vapurda, sanatçının kardeşi İnci Manço, oğulları Doğukan ve Batıkan Manço ile hayranları bir araya geldi. Barış Manço vapuru Kadıköy'den sonra Kabataş İskelesi'ne, ardından da Kanlıca İskelesi'ne uğradı. Barış Manço hayranları yolculuk sırasında Barış Manço'nun sevilen şarkılarını hep beraber söyledi. Sanatçının hayranları, Kanlıca'da kendilerine tahsis edilen otobüslere binerek ya da yürüyerek mezarlığa gitti. Mezarı başında anılan Barış Manço için dualar edildi. Törene sanatçının eşi Lale Manço Amerika'da olduğu için katılamadı. Törenin ardından sanatçının kardeşi ve çocukları birbirlerine sarıldı. Barış Manço hayranı bir tiyatro sanatçısı Zeynep Dengiz'in elindeki Barış Manço bebeği ilgi odağı oldu.



BARIŞ MANÇO'NUN İZİ NESİLDEN NESİLE AKIYOR

Sanatçının oğlu Batıkan Manço hiçbir zaman bu etkinliklerde yalnız bırakılmadıklarını söylerken, diğer oğlu Doğukan Manço ise, Bunca zaman en büyük desteği 'Barışseverler'den aldık bunca zaman. 15 senedir Kadıköy'den kalkıp iskelelere uğrayıp 'Barışseverler'i alıp Kanlıca'ya ziyarete gidiyoruz. Bin 400 kişilerin olduğu zamanlardan sonra son iki senedir bu sayının üstüne çıktı. Zaman geçtikçe insanların özlemi artıyor. Barış Manço'nun unutulmadığını kendi çocuklarını getirerek bir kez daha gösteriyorlar. Dolayısıyla Barış Manço'nun izi nesilden nesile akıyor. En büyük misyonlarımızdan bir tanesi Barış Manço'yu yeni nesillere aktarmaktı ve bunun olduğunu görüyoruz. Zaten gücümüzü de buradan alıyoruz. Dilerim bu böyle yıllar boyu sürer dedi.

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