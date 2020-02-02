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 Barış Manço ölümünün 21. yılında anıldı (1)

GENEL 02.02.2020, 13:14
 Barış Manço ölümünün 21. yılında anıldı (1)

Müge YARIMBATMAN - Can EROK-Kubilay ÖZEV / İSTANBUL, () TÜRK müzik tarihinin efsane isimlerinden Barış Manço ölümünün 21'inci yılında, Kanlıca'daki mezarı  başında anıldı.  Barış Manço'nun ailesi, dostları ve sevenleri  İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları’nın yenilediği Kadıköy'den kalkan Barış Manço vapuruna binerek, Kanlıca'ya gitti. Vapurdaki etkinlikte Barış Manço'nun şarkıları ailesi, dostları ve sevenleri tarafından seslendirildi.

“ÖNEMLİ OLAN BARIŞ MANÇO KÜLTÜRÜNÜ AKTARABİLMEMİZ”

Barış Manço vapuru, Kadıköy’deki Beşiktaş İskelesi’nden 10.30'da hareket etti.  Usta sanatçının eşi Lale Manço Ahıskalı ile oğulları Doğukan Manço ve Batıkan Manço, sanatçıyı Kanlıca'daki mezarı  başında anmak isteyen sevenlerini, Kadıköy ve Beşiktaş iskelelerinde karşıladı. Vapurda Barış Manço'nun vefatının 21’inci yılı anısına düzenlenen etkinliğe Barış Manço'nun ailesi, dostları ve sevenleri katıldı. Burada konuşan Batıkan Manço, “Bizim her zaman en çok gurur duyduğumuz günlerden biri. Bütün sevenleriyle bir arada olduğumuz çok anlamlı bir gün. 21 yıl çerisinde bu 18. Barış Manço Vapuru etkinliğimiz. Bunca zamandır sevenleri de bizleri yalnız bırakmadılar. İBB Şehir Hatları da bizi yalnız bırakmadı, buradan da onlara teşekkür ediyoruz. Dileriz daha birçok yıl da bu etkinliği gerçekleştiririz. Önemli olan Barış Manço kültürünü, felsefesini bir sonraki kuşaklara aktarabilmemiz” dedi.

“İNSAN ADININ GEÇMEDİĞİ GÜN ÖLÜR”

Barış Manço’nun eşi Lale Manço Ahıskalı ise, “Bu serüvenin devam ettiğini görmek Barış adına bize müthiş gurur veriyor. Onun vasiyetinin tamamlandığını düşünüyoruz. Biliyorsunuz onun ‘İnsan adının geçmediği gün ölür’ diye bir lafı vardı. Burada onu yaşatmaya kararlı kuşaklar var. Üreyerek, büyüyerek, çocuklarıyla geliyorlar. İnanıyorum ki onlar da Barış Manço şarkıları ve felsefesiyle büyüyecekler. Bütün ülkedeki Barış severlere çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Doğukan Manço ise, “İçeri dikkat ettiyseniz din, dil, ırk, görüş fark etmeden herkes burada. Çünkü Barış Manço bu insanları bir arada toplayabilecek ender isimlerden birisi. Bu çok gurur verici bir şey. Onun çatısı altında ve onun ismiyle bir arada bulunmaktan çok gurur duyuyorum” diye konuştu.

Barış Manço vapurunun onarım aşamasına ilişkin İBB Şehir Hatları İşletmesi Genel Müdürü Sinem Dedetaş ise, “Burada, bunun bir parçası olarak bulunmak çok keyifli.  Gemi 1 senedir tesanedeydi. 2 Şubat’a yetiştirebilmek için son zamanlarda süreci hızlandırdık. En büyük değişiklik geminin alt kısımlarında oldu. Barış Manço gemimizi komple yeniledik. Kendi adının olduğu bir gemi de bu etkinliği yapmak da eşsiz bir duygu” dedi.

Etkinlik boyunca Barış Manço'nun şarkıları ailesi, dostları ve sevenleri tarafından seslendirdi. Barış Manço’nun şarkılarını seslendiren Muhammet Rüstemol, “Barış abinin 20 yıldır olmadığı bir toplumda yaşıyoruz. Barış Manço olmadığı için üzülüyorum. Bir taraftan da şarkıları hala dinleniyor diye mutlu oluyorum” dedi.

“ONUNLA GURUR DUYUYORUZ”

Etkinliğe katılan Zeynep Boğa, “Bizler Barış Manço misyonuyla büyümüş şanslı bir gençliğiz. Bu misyonun devam edebilmesi için elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım. Onunla gurur duyuyoruz, çok özlüyoruz” dedi Vapur seferinin ardından sanatçının Kanlıca Mezarlığı’nda bulunan kabristana gidildi.

6 AYDA ONARILDI

Barış Manço vapurunun onarımı 6 ay sürdü. Geminin ana güvertesinde ve üst taraçada zemin ahşabı yenilendi, eski zeminler cilalandı. Ana güverte ve üst güverte yolcu salonlarının zemin kaplamaları değiştirildi. Tüm mevki (yolcu) kapıları bakıma alındı, boya ve cila yapıldı. Dış mekan (açık güverte) koltukları büyük oranda yenilendi, eskilerinin cilası yapıldı. Yolcu tuvaletleri tümüyle yenilendi, engelsiz hale dönüştürüldü. Yolcu salonlarda 80 tane oturma grubu (çoklu koltuk) döşemesi değiştirildi. Havalandırma kanalları onarıldı. Makine dairesi boru devreleri, valfleri ve makine dairesi zemin sacları yenilendi. Su altı alanında ve tanklarında 60 ton sac değişimi yapıldı. Açık alanlarında yer alan korkuluklar yenilendi. Şaft ve pervane bakımları ve onarımları yapıldı. Yolcu salonu petekleri değiştirildi ve onarıldı. İlave personel kamaraları yapıldı. Yolcu salonu camlarının sızdırmazlıkları sağlandı. Su altı ve su üstü tüm yüzey alanları boyandı. Makine, jeneratörleri ve kazan sistemleri onarıldı. Tüm elektrik tesisatı yenilendi.

(FOTOĞRAF)

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