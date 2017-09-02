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'Barış' için Manş Denizi'ni yüzerek geçtiler

BURSA’nın Mudanya Belediyesi sponsorluğunda milli ve master yüzücüler Ayşin Oya Bekbay, Faruk İlgüy, Erman Ağırbaşlı ve Oğuz Çam, Manş Denizi’ni geçti. Yüzücüler, İngiltere’den Fransa’ya yüzüp geri dönen ilk Türk takımı...

'Barış' için Manş Denizi'ni yüzerek geçtiler
BURSA’nın Mudanya Belediyesi sponsorluğunda milli ve master yüzücüler Ayşin Oya Bekbay, Faruk İlgüy, Erman Ağırbaşlı ve Oğuz Çam, Manş Denizi’ni geçti. Yüzücüler, İngiltere’den Fransa’ya yüzüp geri dönen ilk Türk takımı olmayı başardı.
İki yıl önce denizde, 460 kişiyle oluşturulan barış sembolüyle Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Mudanya Belediyesi, yeni bir etkinliğe daha imza attı. Milli ve master yüzücüler Ayşin Oya Bekbay, Faruk İlgüy, Erman Ağırbaşlı ile Oğuz Çam, Dursun Saru’nun eğitmenliğinde, İngiltere’nin Dover kentinden başlayarak Fransa kıyılarına varıp, tekrar İngiltere’ye dönüş yaptılar. 31 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında yüzme etkinliğini 20 saat 55 dakika gibi bir sürede tamamlayan yüzücüler, Türkiye rekorunu da kırarak İngiltere’den Fransa’ya yüzüp geri dönen ilk Türk takımı olmayı başardı.
'BARIŞA İMZA ATMAYA DEVAM EDİYORUZ'
Mudanya Belediye Başkanı CHP’li Hayri Türkyılmaz, attıkları her kulaçla Mudanya’nın barış ve kardeşlik çağrısını dünyaya duyuran yüzücüleri kutladı. Türkyılmaz, “Bizler Mudanyalıyız. İnandığımız zaman yapamayacağımız, altından kalkamayacağımız hiçbir iş yoktur.  Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Yurtta Barış Dünyada Barış' ilkesi ışığında 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde uluslararası çapta bir barış etkinliğine daha imza attık. Geçmişte olduğu gibi bugün de ülke ve dünya barışına imza atmaya devam ediyoruz. Yüzücülerimiz Barış ve kardeşlik için zorluklara göğüs germemiz ve mücadele etmemiz gerektiğini 1 Eylül Dünya Barış Günü'ndeki bu başarılarıyla en güzel şekilde aktardılar” dedi.
'HEYECANLI VE GURURLUYUZ'
Etkinliği tahmin ettiklerinin altında bir zamanla tamamladıklarını ifade eden antrenör Dursun Saru, Dünya Barış Günü’nde böyle bir etkinliği gerçekleştirmelerinin kendilerine ayrı bir heyecan ve gurur verdiğini belirtti. Tüm dünyaya barış diye haykırmak ve Mudanya’nın adını duyurmak için bu projeyi gerçekleştirdiklerinin altını çizen Saru, “Bizlere her zaman destek olan Mudanya Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’a ve bizlere inanan tüm Mudanyalılara çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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