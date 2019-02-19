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Barış İçin Akademisyenler Bildirisi davasında 3 akademisyen yargılandı

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, () "Barış için akademisyenler" bildirisini 2 yıl önce imzalayan akademisyenler Sinem Seçer Sipahi, Selda Altınok ve Mustafa Sercan hakkında açılan davaya devam edildi.  Duruşmayı HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli...

Barış İçin Akademisyenler Bildirisi davasında 3 akademisyen yargılandı

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, () "Barış için akademisyenler" bildirisini 2 yıl önce imzalayan akademisyenler Sinem Seçer Sipahi, Selda Altınok ve Mustafa Sercan hakkında açılan davaya devam edildi.  Duruşmayı HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de izledi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada  Sinem Seçer Sipahi,  "Barış bildirisini hiçbir örgüt ve kişiden talimat almadan imzaladım" dedi. Kişinin fikrini beyan etmesinin asla suç teşkil etmediğini söyleyen Sipahi, beraatine karar verilmesini istedi. Duruşma savcısı sunduğu esas hakkındaki mütalaasında Sipahi'nin, "Terör örgütü propagandası" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Bildiriyi elektronik ortamdan gördüğünü söyleyen Selda Altınok da  "Gördüm, okudum, imzaladım" dedi. Altınok, "Adil yargılama hakkıma sahip çıkıyor derhal beraatime karar verilmesini istiyorum" diye konuştu.  35 yıllık doktor olduğunu, halen de öğretim üyesi olarak görev yaptığını söyleyen Mustafa Sercan da  "Suç işlemedim, reddediyorum. Bildiri metni yaşam hakkına uyma çağrısıdır"  dedi. Duruşma savcısı Altınok'un, "Terör örgütü propagandası" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yapmaları için sanıklar ve avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi. 

(FOTOĞRAF)

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