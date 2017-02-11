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Barış Gücü gemisi Mersin’de

MERSİN'e lojistik ihtiyaçlarını karşılamak üzere gelen, BM'nin Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan'ın kıyı şeridini güvence altına almak amacıyla görev yapan Brezilya'nın 'Liberal' firkateyninde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona...

Barış Gücü gemisi Mersin’de
MERSİN'e lojistik ihtiyaçlarını karşılamak üzere gelen, BM'nin Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan'ın kıyı şeridini güvence altına almak amacıyla görev yapan Brezilya'nın 'Liberal' firkateyninde resepsiyon düzenlendi.
Resepsiyona Vali Özdemir Çakacak ve Brezilya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Eduardo Ricardo Gradilone'nin yanı sıra Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Fatih Erhan, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Kanat, MFT UNİFİL Komutanı Tuğamiral Claudio Hernique Mello De Almeida, BRS Liberal Gemi Komutanı Yarbay Ricardo Silveira Mello, Brezilya Savunma Ataşesi Albay Marco Antonio Cagnoni, Bangladeş Savunma Ataşesi Tuğgeneral MD Tariqul Alam Tariq, Brezilya Mersin Fahri Konsolosu Cengiz Sönmez ve davetliler katıldı.
Mersin Limanı 3 numaralı iskelede demirli firkateyndeki resepsiyonda konuşan Vali Çakacak, Büyükelçi Gradilone ile firkateyn komutanlarını ve mürettebatını Mersin'de ağırlamaktan memnuniyeti duyduğunu söyledi. Vali Çakacak, Türkiye ile Brezilya arasında iyi niyet çerçevesinde süren dostane bir ilişki bulunduğunu belirterek, iki ülke arasında her düzeyde görüşmelerin devam ettiğini dile getirdi.
Büyükelçi Gradilone ise, Mersin'de bulunduğu süre içerisinde bir dizi temas ve görüşmelerde bulunacağını, bu görüşmeler sonucunda Brezilya ile Türkiye arasında kurulacak olan yeni işbirlikleri ve bağlantılar ile yeni ticari ilişkilerin geliştirileceğine olan inancını anlattı. Mersin Limanı'nda demirli bulunan 'BRS Liberal'in, TCG Giresun Gemisi'nden yapacağı ikmalin ardından önümüzdeki pazar günü kentten ayrılması bekleniyor.

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