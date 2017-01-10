Barınaktaki hayvanlara dondurucu soğukta takviye ısıtıcı

EDİRNE'de kaloriferli olan Belediye Sokak Hayvanları Barınma Evi'nde bulunan yaklaşık 700 kedi ve köpeğin, soğuktan korunmaları için takviye olarak elektrikli ısıtıcı sistemleri kuruldu.Edirne'de kar yağışının ardından eksi 12'lere düşen dondurucu soğuk, hayatı olumsuz yönde etkilemeyi sürdürüyor. Edirne Belediyesi yaklaşık 700 kedi ve köpeğin barındırıldığı Edirne Sokak Hayvanları Barınma Evi'ne takviye ısıtıcılar koymak zorunda kaldı. Barınma evindeki kaloriferlerin hayvanlarını ısınmasında yetersiz kalması üzerine eve elektrikli ısıtma sistemi kurularak daha sıcak bir ortam sağlandı. Belediye personeli ayrıca barınma evinin açık alanında bulunan köpekler için de variller içinde odun yakılarak ısınmalarını sağlıyor. Ekipler, gelen ihbarlar üzerine dışarıda kalan hayvanları da toplayıp barınağa götürüp sıcak ortama bırakıyor.Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, kentte son bir haftadır hava şartlarının ağırlaştığını, kar, fırtına ve eksi 12'lere düşen dondurucu soğuk havanın insanlar gibi hayvanları da olumsuz etkilediğini söyledi. Belediyeye ait hayvan barınma evindeki hayvanları ısıtmaya çalıştıklarını belirten Gürkan, "Barınakta kalan yavru köpeklerimiz için elektrikli ısıtıcı sistemi kurduk. Burada bu şekilde ısıtıyoruz. Büyük hayvanlar için ise kalorifer sistemimiz var. Hayvanların kürkleri var diye onların üşümeyeceğini sanıyorlar ama onlar da üşüyor. Bizde nasıl sokakta kalan insanlarımızı sıcak yerlere, sıcak otellere yerleştiriyorsak, aynı şekilde hayvanlarımızı da Edirnelilerimizin destekleriyle barınma evinde sıcak ortamda barınmalarını sağlıyoruz. Edirne'de vatandaşlarımızın sokakta hayvanlar için birlikte yaptığımız kartondan kulübelere battaniyeler dağıtıyoruz. Diğer tarafta kedilerimiz içinde elektrikli ısıtma sistemlerimiz var. Daha büyük köpeklerimiz için ise açık alanda büyük bidonlar içinde ateşler yakarak en azından bu soğuk havada bir nebzede olsa ısıtmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Diğer taraftan kuşlar içinde belediye çalışanlarımız ve vatandaşlarımız beraber yem verip beslenmelerini sağlıyoruz. Bunun için vatandaşlarımızla sosyal medya üzerinden haberleşiyoruz" dedi.

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