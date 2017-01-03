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Barbaros Şansal’a saldırıda 8 kişinin ifadesi alındı

Faik KAPTAN-İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,() SOSYAL medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dün gece sınır dışı edilen ve getirildiği Atatürk Havalimanı apronunda saldırıya uğrayan Barbaros Şansal olayı...

Barbaros Şansal’a saldırıda 8 kişinin ifadesi alındı

Faik KAPTAN-İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,() SOSYAL medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dün gece sınır dışı edilen ve getirildiği Atatürk Havalimanı apronunda saldırıya uğrayan Barbaros Şansal olayı ile ilgili olarak 8 kişinin ifadesi alındı.

Edinilen bilgiye göre, Modacı Barbaros Şansal, KKTC’den sınır dışı edildikten sonra THY ait uçakla dün gece 22.30’da İstanbul’a geldi. Modacı, polis eşliğinde uçaktan indirildikten sonra apronda bir anda saldırıya uğradı. Yolcuların ve uçak altında bazı personelin linç girişimine uğrayan Şansal’ı polis ekipleri kurtardı. Bu arada Barbaros Şansal, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, olaya karıştığı belirlenen 8 kişinin de Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’ne ifadeleri alındı.

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