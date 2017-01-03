Barbaros Şansal'ın tutuklanması talep edildi...

Özden ATİK/İSTANBUL,() - SOSYAL medya paylaşımları nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sınırdışı edildikten sonra gözaltına alınarak savcılığa çıkarılan ünlü modacı Barbaros Şansal'ın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanması talep edildi.

Uçaktan inerken apronda bir grup tarafından saldırıya uğrayan Barbaros Şansal, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şansal, saat 17.15 sıralarında polisler eşliğinde adliyenin savcılık katına çıkarıldı. Barbaros Şansal, kendisini saatlerdir adliyede bekleyen avukatı Efkan Bolaç ile birlikte soruşturmayı yürüten Basın savcılarından Umut Tepe'ye ifade verdi.

SADECE BİR TWEET'İ KABUL ETTİ

Şansal savcılığa verdiği ifadesinde, suçlanan paylaşımlardan bir tweet'i kabul ederek "Buradaki amacım üç farklı inanca sahip insanların mağdur edildiğine ilişkindir. Kesinlikle ayrımcı, nefret ve kin dili kullanılmamıştır" dedi.

"AYRIMCILIĞA KARŞI BİR HİCİV OLARAK PAYLAŞTIM"

Şansal, söz konusu videoyu ise saat 00.13 sıralarında yeni yıl mesajı olarak paylaştığını belirterek "19 Ekim 2015'te Reportare isimli internet sitesinde bir röportaj vermiştim. Bu röportajın başlığı da 'B... boğul Türkiye' idi. Videoda bu kelimeyi ayrımcılığa karşı bir hiciv olarak paylaştım. Hackerler tarafından bana telefonda hakaretler başladı. Bu nedenle tüm hesaplarımı ve iletişimimi tamamıyla kapattım. 1 Ocak 2017'den sonra hiçbir iletişim aracım yoktur. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Şansal ifadesinin ardından TCK'nin 216/1.maddesinde düzenlenen "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.