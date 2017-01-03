Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şansal'a saldırı için DHMİ de soruşturma başlattı
Şansal'a saldıranlarin kim olduğu belli...
Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye çok sert terör suçlaması
OHAL 3 ay daha uzatılacak!
Suriye’de ÖSO Astana barış görüşmelerinden çekiliyor
ÖSO, Suriye'de barış görüşmelerinden çekiliyor
154 DEAŞ hedefi vuruldu, 18 terörist etkisiz hale getirildi
154 DEAŞ hedefi vuruldu, 18...

Barbaros Şansal'ın tutuklanması talep edildi...

 Özden ATİK/İSTANBUL,() - SOSYAL medya paylaşımları nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sınırdışı edildikten sonra gözaltına alınarak savcılığa çıkarılan ünlü modacı Barbaros Şansal'ın "Halkı kin...

Barbaros Şansal'ın tutuklanması talep edildi...

 Özden ATİK/İSTANBUL,() - SOSYAL medya paylaşımları nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sınırdışı edildikten sonra gözaltına alınarak savcılığa çıkarılan ünlü modacı Barbaros Şansal'ın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanması talep edildi.

Uçaktan inerken apronda bir grup tarafından saldırıya uğrayan Barbaros Şansal, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şansal, saat 17.15 sıralarında polisler eşliğinde adliyenin savcılık katına çıkarıldı. Barbaros Şansal, kendisini saatlerdir adliyede bekleyen avukatı Efkan Bolaç ile birlikte soruşturmayı yürüten Basın savcılarından Umut Tepe'ye ifade verdi.

SADECE BİR TWEET'İ KABUL ETTİ

Şansal savcılığa verdiği ifadesinde, suçlanan paylaşımlardan bir tweet'i kabul ederek "Buradaki amacım üç farklı inanca sahip insanların mağdur edildiğine ilişkindir. Kesinlikle ayrımcı, nefret ve kin dili kullanılmamıştır" dedi.

"AYRIMCILIĞA KARŞI BİR HİCİV OLARAK PAYLAŞTIM"

Şansal, söz konusu videoyu ise saat 00.13 sıralarında yeni yıl mesajı olarak paylaştığını belirterek "19 Ekim 2015'te Reportare isimli internet sitesinde bir röportaj vermiştim. Bu röportajın başlığı da 'B... boğul Türkiye' idi. Videoda bu kelimeyi ayrımcılığa karşı bir hiciv olarak paylaştım. Hackerler tarafından bana telefonda hakaretler başladı. Bu nedenle tüm hesaplarımı ve iletişimimi tamamıyla kapattım. 1 Ocak 2017'den sonra hiçbir iletişim aracım yoktur. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Şansal ifadesinin ardından TCK'nin 216/1.maddesinde düzenlenen "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55