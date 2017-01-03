Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şansal'a saldırı için DHMİ de soruşturma başlattı
Şansal'a saldıranlarin kim olduğu belli...
Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye çok sert terör suçlaması
OHAL 3 ay daha uzatılacak!
Suriye’de ÖSO Astana barış görüşmelerinden çekiliyor
ÖSO, Suriye'de barış görüşmelerinden çekiliyor
154 DEAŞ hedefi vuruldu, 18 terörist etkisiz hale getirildi
154 DEAŞ hedefi vuruldu, 18...

Barbaros Şansal'a havalimanında gözaltı sırasında saldırı

KKTC'den sosyal medyadaki paylaşımları sonrası sınır dışı edilen Modacı Barbaros Şansal Türkiye'ye getirildi.

KKTC'den sosyal medyadaki paylaşımları sonrası sınır dışı edilen Modacı Barbaros Şansal Türkiye'ye getirildi.

THY'nin tarifeli seferiyle saat 22:30 sıralarında Ercan Havalimanı'ndan İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirilen Şansal'a uçağın yolcuları tepki gösterdiği öğrenildi.

Bu arada, Barbaros Şansal'ın bindiği uçağın havalimanına inmesinin ardından çok sayıda kişi uçağın altında bekledi. Polis eşliğinde uçaktan indirilen Şansal'a bekleyen kişiler saldırmak istedi. Terörle mücadele ekipleri Şansal'ı oradan uzaklaştırarak Havalimanı apronundan özel bir kapıdan çıkardı. Sonra sağlık muayesinden geçirilen Şansal Vatan Emniyet müdürlüğüne götürüldü.

BARBAROS ŞANSAL'A SALDIRIDA 8 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dün gece sınır dışı edilen ve getirildiği Atatürk Havalimanı apronunda saldırıya uğrayan Barbaros Şansal olayı ile ilgili olarak 8 kişinin ifadesi alındı.

Edinilen bilgiye göre, Modacı Barbaros Şansal, KKTC'den sınır dışı edildikten sonra THY ait uçakla dün gece 22.30'da İstanbul'a geldi. Modacı, polis eşliğinde uçaktan indirildikten sonra apronda bir anda saldırıya uğradı. Yolcuların ve uçak altında bazı personelin linç girişimine uğrayan Şansal'ı polis ekipleri kurtardı. Bu arada Barbaros Şansal, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, olaya karıştığı belirlenen 8 kişinin de Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne ifadeleri alındı.

(EK GÖRÜNTÜ İLE GENİŞ HABER) BARBAROS ŞANSAL'A ATATÜRK HAVALİMANI APRONUNDA SALDIRI
(EK GÖRÜNTÜ İLE GENİŞ HABER) BARBAROS ŞANSAL'A ATATÜRK HAVALİMANI APRONUNDA SALDIRI
Barbaros Şansal'a hava limanında saldırı ve gözaltı
Barbaros Şansal'a hava limanında saldırı ve gözaltı
(Görüntülü Haber)Barbaros Şansal gözaltına alındı(ek görüntüyle)
(Görüntülü Haber)Barbaros Şansal gözaltına alındı(ek görüntüyle)
BARBAROS ŞANSAL GÖZALTINA ALINDI (EK GÖRÜNTÜYLE)
BARBAROS ŞANSAL GÖZALTINA ALINDI (EK GÖRÜNTÜYLE)
İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55