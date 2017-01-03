Barbaros Şansal'a havalimanında gözaltı sırasında saldırı

KKTC'den sosyal medyadaki paylaşımları sonrası sınır dışı edilen Modacı Barbaros Şansal Türkiye'ye getirildi.



THY'nin tarifeli seferiyle saat 22:30 sıralarında Ercan Havalimanı'ndan İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirilen Şansal'a uçağın yolcuları tepki gösterdiği öğrenildi.



Bu arada, Barbaros Şansal'ın bindiği uçağın havalimanına inmesinin ardından çok sayıda kişi uçağın altında bekledi. Polis eşliğinde uçaktan indirilen Şansal'a bekleyen kişiler saldırmak istedi. Terörle mücadele ekipleri Şansal'ı oradan uzaklaştırarak Havalimanı apronundan özel bir kapıdan çıkardı. Sonra sağlık muayesinden geçirilen Şansal Vatan Emniyet müdürlüğüne götürüldü.



BARBAROS ŞANSAL'A SALDIRIDA 8 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI



Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dün gece sınır dışı edilen ve getirildiği Atatürk Havalimanı apronunda saldırıya uğrayan Barbaros Şansal olayı ile ilgili olarak 8 kişinin ifadesi alındı.



Edinilen bilgiye göre, Modacı Barbaros Şansal, KKTC'den sınır dışı edildikten sonra THY ait uçakla dün gece 22.30'da İstanbul'a geldi. Modacı, polis eşliğinde uçaktan indirildikten sonra apronda bir anda saldırıya uğradı. Yolcuların ve uçak altında bazı personelin linç girişimine uğrayan Şansal'ı polis ekipleri kurtardı. Bu arada Barbaros Şansal, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, olaya karıştığı belirlenen 8 kişinin de Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne ifadeleri alındı.