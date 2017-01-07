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Barakada donmak üzere olan yaşlı adamı itfaiye kurtardı

Mehmet YİRUN/ ÇORLU(Tekirdağ),() -TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde 70 yaşındaki Ali Gürel, yoğun kar yağışı ve eksi 8 dereceye düşen hava sıcaklığında, yalnız yaşadığı barakada donmak üzereyken itfaiye ekipleri tarafından kurtardı. Çorlu'da...

Barakada donmak üzere olan yaşlı adamı itfaiye kurtardı

Mehmet YİRUN/ ÇORLU(Tekirdağ),() -TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde 70 yaşındaki Ali Gürel, yoğun kar yağışı ve eksi 8 dereceye düşen hava sıcaklığında, yalnız yaşadığı barakada donmak üzereyken itfaiye ekipleri tarafından kurtardı.
Çorlu'da dün öğleden sonra etkili olan kar yağışı ve gece eksi 8 dereceye düşen hava sıcaklığı, hayatı olumsuz etkiledi. Gece dondurucu soğukta Hürriyet Mahallesi'ndeki bir barakada yalnız yaşayan Ali Gürel'den uzun süre haber alamayan arkadaşları, sabaha karşı durumu itfaiyeye bildirdi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ihbar üzerine gittikleri barakada Ali Gürel'i donmak üzere buldu. Barakadan alınan Gürel, itfaiye aracı ile Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
Çorlu'da kar yağışı ve karayollarındaki buzlanma nedeniyle gece özellikle karayollarında ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çerkezköy karayolu üzerinde bir TIR'ın buzlanma nedeniyle yoldan çıkıp devrilmesi üzerine karayolu ulaşıma uzun süre kapalı kaldı. TEM otoyolunda ise trafik ekipleri özellikle kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermedi. Karayolları ve beleye ekipleri gece boyunca ilçede yol açma ve kar temizleme çalışması yaptı.

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