Barajlar yaza hazır; sadece yüzde 12'lik boşluk kaldı

Ali AKSOYER/İSTANBUL,() İSTANBUL’da baraj doluluk oranları yüzde 87.39’a ulaştı. Bir başka değişle İstanbul barajlarının sadece yüzde 12.61’si boş durumda. Darlık ve Istarancalar barajlarında doluluk oranı yüzde 100 olarak ölçüldü. Ömerli barajında yüzde 91.25, Terkos ’da 93.59, Alibeyköy barajında yüzde 92.62 doluluk oranlarına ulaştı.

DOLULUK ORANI YÜZDE 37.6'YA İNMİŞTİ

İstanbul’da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı. Kurak geçen yaz ve sonbahar aylarının ardından İstanbul’daki baraj doluluk oranları yüzde 36.37’ye kadar inmişti. Ancak İstanbul’da etkili olan kar yağışı ardından gelen yağmurlarla baraj doluluk oranlarında büyük artış yaşanmasına neden oldu.

İKİ BARAJ TAMAMEN DOLDU

İstanbul barajlarından Darlık ve Istrancalar barajları tamamen doldu. Bu barajlarda doluluk oranı yüzde 100 olarak kayıtlara geçti. Terkos’da yüzde 93.59, Alibeyköy barajında yüzde 92.62, Ömerli’de 91.25 doluluk oranları ölçüldü. İstanbul barajlarında şu anda sadece yüzde 12.72’si boş durumda.

Barajlardaki 2 aylık doluluk oranı şöyle:

Baraj adı..............2016 Kasım........................24 şubat 2017

Ömerli .................% 40.57.................................% 91.25

Darlık....................%44.88....................... ………..%100.00

Terkos...................%43.66........................ ……….%93.59

Alibeyköy................%35.65............................... %92.62

Büyükçekmece........ %30.61.............................. %80.54

Sazlıdere..................%32.41...............................%65.04

Istrancalar............... %48.35...............................%100

Kazandere..................%59.28.............................%91.30

Pabuçdere...................%20.91........................ ….%91.62

(FOTOĞRAF)