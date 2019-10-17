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Baraj ve göletlere 1,5 milyon yavru balık bırakıldı
DEVLET Su İşleri (DSİ) 2'nci Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Ürkmez Su Ürünleri ve Balık Üretme Tesisleri'nde, bu yıl 1 milyon 420 bin yavru balık üretilip, baraj gölleri ve göletlere salındı. Sulama projeleriyle tarım sektörüne...
GENEL 17.10.2019, 12:42
DEVLET Su İşleri (DSİ) 2'nci Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Ürkmez Su Ürünleri ve Balık Üretme Tesisleri'nde, bu yıl 1 milyon 420 bin yavru balık üretilip, baraj gölleri ve göletlere salındı.
Sulama projeleriyle tarım sektörüne büyük katkı sağlayan DSİ 2'nci Bölge Müdürlüğü, balıkçılığa verdiği destek ile de binlerce aileye geçim kaynağı sağlıyor. İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Ürkmez Mahallesi'ndeki DSİ 2'nci Bölge Müdürlüğü Su Ürünleri ve Balık Üretim Tesisi'nde, bu yıl 1 milyon 420 bin pullu sazan üretildi. Mayıs ayında sağılan anaç balıklardan elde edilen yavru pullu sazanlar da özel toprak havuzlarda özenle beslendi. Balıklar, boyları 6 ile 8 santimetreye ulaşınca İzmir, Manisa, Uşak, Aydın, Denizli, Eskişehir ve Muğla'daki barajlara ve göletlere bırakıldı. İzmir'deki Beydağ Baraj Gölü'ne 150 bin, Çaltıkoru Baraj Gölü'ne 50 bin, Kestel Baraj Gölü'ne 60 bin, Yortanlı Baraj Gölü'ne 50 bin, Manisa'daki Marmara Gölü'ne 100 bin, Demirköprü Baraj Gölü'ne 100 bin, Sevişler Baraj Gölü'ne 60 bin, Aydın'daki Çine Baraj Gölü'ne 100 bin, Yaylakavak Baraj Gölü'ne 50 bin, Denizli'deki Işıklı Gölü'ne ise 140 bin, Muğla'daki Akköprü Baraj Gölü'ne ise 80 bin yavru balık salındı. Uşak'taki göletlere bırakılan balık sayısı ise 20 bin oldu. Kendi sorumluluk sahası olan İzmir, Manisa ve Uşak'taki baraj ve göletlere toplam 590 bin yavru balık bırakan DSİ 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün, DSİ 21'inci Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki Denizli, Muğla, Aydın'daki gölet ve barajlara 370 bin, Bilecik, Eskişehir ve Kütahya'daki baraj ve göletlere ise 460 bin yavru sazan saldığı belirtildi.
Sulama projeleriyle tarım sektörüne büyük katkı sağlayan DSİ 2'nci Bölge Müdürlüğü, balıkçılığa verdiği destek ile de binlerce aileye geçim kaynağı sağlıyor. İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Ürkmez Mahallesi'ndeki DSİ 2'nci Bölge Müdürlüğü Su Ürünleri ve Balık Üretim Tesisi'nde, bu yıl 1 milyon 420 bin pullu sazan üretildi. Mayıs ayında sağılan anaç balıklardan elde edilen yavru pullu sazanlar da özel toprak havuzlarda özenle beslendi. Balıklar, boyları 6 ile 8 santimetreye ulaşınca İzmir, Manisa, Uşak, Aydın, Denizli, Eskişehir ve Muğla'daki barajlara ve göletlere bırakıldı. İzmir'deki Beydağ Baraj Gölü'ne 150 bin, Çaltıkoru Baraj Gölü'ne 50 bin, Kestel Baraj Gölü'ne 60 bin, Yortanlı Baraj Gölü'ne 50 bin, Manisa'daki Marmara Gölü'ne 100 bin, Demirköprü Baraj Gölü'ne 100 bin, Sevişler Baraj Gölü'ne 60 bin, Aydın'daki Çine Baraj Gölü'ne 100 bin, Yaylakavak Baraj Gölü'ne 50 bin, Denizli'deki Işıklı Gölü'ne ise 140 bin, Muğla'daki Akköprü Baraj Gölü'ne ise 80 bin yavru balık salındı. Uşak'taki göletlere bırakılan balık sayısı ise 20 bin oldu. Kendi sorumluluk sahası olan İzmir, Manisa ve Uşak'taki baraj ve göletlere toplam 590 bin yavru balık bırakan DSİ 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün, DSİ 21'inci Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki Denizli, Muğla, Aydın'daki gölet ve barajlara 370 bin, Bilecik, Eskişehir ve Kütahya'daki baraj ve göletlere ise 460 bin yavru sazan saldığı belirtildi.
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