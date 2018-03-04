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Baraj suları yükseldi, yol sular altında kaldı

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), () - BARTIN'daki Kirazlık Köprü Barajı'nın suyu, yoğun yağmur nedeniyle yükseldi. Baraj gerisindeki bazı evler, boşaltılırken, 3 mahalleye ulaşımın sağlandığı yol ise sular altında kaldı. Bartın'da,...

Baraj suları yükseldi, yol sular altında kaldı

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), () - BARTIN'daki Kirazlık Köprü Barajı'nın suyu, yoğun yağmur nedeniyle yükseldi. Baraj gerisindeki bazı evler, boşaltılırken, 3 mahalleye ulaşımın sağlandığı yol ise sular altında kaldı.
Bartın'da, 3 günde metrekareye 35 kilogram yağış düştü. Bartın- Karabük yolu üzerinde bulanan Kirazlık Köprü Barajı'nda su seviyesi, yoğun yağış nedeniyle yükseldi. Barajın gerisinde bulanan 3 ev, tahliye edildi. Aşağıdere, Yukarıdere ve Gökmenoğlu mahallelerine ulaşımın sağlandığı yol ise sular altında kaldı. Köyde yaşayan bir mahalleli, "Bize, baraj sularının yükseleceğini söylediler. Dün gece barajın suları fazlasıyla yükseldi. Sabah kalktığımızda yolumuzun tamamen sular altında kaldığını gördük. Biz mağduruz. Yarın çocuklarımız nasıl okula gidecek, bilemiyoruz. Baraj suları tuttuktan sonra 3 mahallemize giden yeni yol yapılmadı. Yetkililer, bize yardımcı olsun" dedi.

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