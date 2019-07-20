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Baraj gölündeki ölü balıklar toplanıp, gömüldü

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesindeki Altınkaya Barajı göletinde sazan balıkları kıyıya vurdu. Toplu balık ölümleriyle ilgili Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatırken, toplanan ölü balıklar gömüldü. Vezirköprü ilçesi...

Baraj gölündeki ölü balıklar toplanıp, gömüldü
SAMSUN'un Vezirköprü ilçesindeki Altınkaya Barajı göletinde sazan balıkları kıyıya vurdu. Toplu balık ölümleriyle ilgili Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatırken, toplanan ölü balıklar gömüldü.
Vezirköprü ilçesi Altınkaya Baraj Gölü'nün Akçay mevkiinde geçen haftadan itibaren kıyıya ölü sazan balıklar vurmaya başladı. Ölü balıklar nedeniyle çevreye kötü kokular yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, baraj göletinde incelemelerde bulundu. Ekipler, balık ve su numunesi aldı, inceleme başlattı. İlçede yapılan duyurularla, bölgede balık tutulması ve yenmesi yasaklandı. İlçede bu sabah ekipler tarafından toplanan ölü balıklar, iş makinesi yardımıyla açılan çukurlara gömülerek üzerleri toprakla kapatıldı. Ölü balık ve su numunelerinin incelemesinin sürdüğü belirtildi.  

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