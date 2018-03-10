Baraj gölünde tekne alabora oldu: 1 kayıp (2)

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Artvin'in Borçka ilçesindeki Muratlı baraj gölünde teknenin alabora olması sonucu kaybolan Muhammet Ay (50) için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Alabora olan tekneden son anda atlayan ve yüzerek kıyıya çıkmayı başaran Ekrem Aydın’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, aynı teknede yer alan ve nehir suyunda kaybolan Muhammet Ay için de arama kurtarma çalışması başlatıldı. Olay üzerine AFAD ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra, Hopa ilçesinden bölgeye sevk edilen 4 deniz polisi de tüple dalarak nehirde arama yaptı. Çok sayıda bölge sakini ile jandarma ekipleri de nehir çevresinde arama çalışmalarına eşlik etti. Olayı haber alan kayıp Muhammet Ay’ın akrabaları ve aile fertleri de nehir kenarına gelerek arama çalışmalarını izleyerek gözyaşı döktü. Çalışmalar, bölgede etkili olan rüzgâr nedeniyle derede güçlükle sürüyor.

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