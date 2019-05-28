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Baraj gölünde boğulan minik Evin, toprağa verildi

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), () - VAN'ın Erciş ilçesinde, düştüğü baraj gölünde cansız bedenine ulaşılan Evin Çiçek'in (7) cenazesi, hastanede yapılan otopsi işlemlerinin ardından dün gece  gözyaşları arasında toprağa verildi. Erciş'e...

Baraj gölünde boğulan minik Evin, toprağa verildi

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), () - VAN'ın Erciş ilçesinde, düştüğü baraj gölünde cansız bedenine ulaşılan Evin Çiçek'in (7) cenazesi, hastanede yapılan otopsi işlemlerinin ardından dün gece  gözyaşları arasında toprağa verildi.
Erciş'e 45 kilometre uzaklıktaki Morgedik baraj gölü kıyısında, cumartesi günü koyun otlatan, çoban Esat Çiçek'in yanındaki kızı Evin, dengesini kaybederek, suya düştü. Tüm çabasına rağmen kurtaramadığı kızı suda kaybolan Esat Çiçek, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, arama- kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmalarında dün sabah saatlerinde cansız bedeni jandarma ekipleri tarafından suda çıkartılan Evin'in cenazesi, Erciş Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede yapılan otopsi işlemlerinin ardından, ailesine teslim edilen  minik Evin'in cenazesi dün gece  ilçeye bağlı Haydarbey Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

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