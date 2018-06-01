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Baraj gölünde boğulan çocuk toprağa verildi

İZMİR'in Beydağ ilçesinde, serinlemek için girdiği Beydağ Baraj Gölü'nde boğularak yaşamını yitiren ortaokul öğrencisi Caner Çam (11), gözyaşları içinde toprağa verildi. Beydağ 80. Yıl Aşağı Aktepe Ortaokulu öğrencisi Caner...

Baraj gölünde boğulan çocuk toprağa verildi
İZMİR'in Beydağ ilçesinde, serinlemek için girdiği Beydağ Baraj Gölü'nde boğularak yaşamını yitiren ortaokul öğrencisi Caner Çam (11), gözyaşları içinde toprağa verildi.
Beydağ 80. Yıl Aşağı Aktepe Ortaokulu öğrencisi Caner Çam, dün saat 14.00 sıralarında, kardeşarkadaşları D.Ö. (10) ve S.Ö. (9) ile Beydağ Barajı'na gitti. Bir süre barajın kenarında oturan 3 arkadaş, serinlemek için baraj gölüne girdi. 3 arkadaştan Caner Çam, yüzme bilmemesine rağmen kıyıdan uzaklaştı. Çam, bir süre sonra suya batıp çıkarak, gözden kayboldu. Kıyıya çıkan D.Ö. ve kardeşi S.Ö.'nün yardım istediği çevredekiler, durumu Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Jandarma ekipleri de suda arama çalışması başlatılması için yardım istedi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nden çağrılan 2 dalgıç, 15 dakikalık bir çaba sonucunda Çam'ın, suya girdiği yerin yaklaşık 10 metre ilerisinde, balçığa saplanmış cesedini buldu. Çam'ın sudan çıkartılan cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Talihsiz çocuğun cenazesi, otopsinin ardından bugün son kez Beydağ'ın kırsal Karaoba Mahallesi'ndeki baba evinin önüne getirildi. Cenaze evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Ardından öğlende Karaoba Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Caner Çam'ın babası Ali Çam, Beydağ Kaymakamı Gürkan Üçüncü, CHP'li Beydağ Belediye Başkanı Vasfi Şentürk, Beydağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ay, öğrenci arkadaşları ve yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından Çam'ın cenazesi, yakındaki Eğridere Mahallesi mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

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