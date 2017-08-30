Baraj göletine düşen çiftçi öldü

Taha AYHAN / MALATYA, () – MALATYA'nın Akçadağ İlçesi Sultansuyu Barajı'ndan su almak için gölet kenarına yaklaşan çiftçi 57 yaşındaki Osman Yılmaz, ayağının kayması sonucu suya düşerek öldü. Babasını kurtarmak için gölete atlayan 15 yaşındaki Ö.Y. ise yüzerek kurtuldu.

Sultansuyu göletinden traktördeki depoya su depolamak için baraj kenarına gelen baba- oğul hortumu gölete sarkıtmak için aşağıya indi. Bu sırada baba Osman Yılmaz, ayağı kayarak gölete düştü. Babasının düştüğünü gören 15 Yaşındaki Ö.Y. suya atlayarak babasını kurtarmak istedi. Ancak baba bir anda gözden kayboldu. Bir süre babasını gölet içerisinde arayan Ö.Y. gücünün tükenmesi üzerine yüzerek kıyıya çıkıp telefonla 112'ye ve itfayeye haber verdi. Gelen dalgıçlar baba Osman Yılmaz’ın cesedini göletten çıkardı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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