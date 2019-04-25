Bar sokağı işletmecilerinden istismara afişli tepki

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()- MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Barlar Sokağı'nın işletmecileri, çocuk istismarlarıyla ilgili farkındalık yaratmak için işletmelerinin giriş duvarlarına 'Çocuk susar sen susma, istismara sessiz kalma' yazılı afiş astı.

Marmaris'teki Barlar Sokağı'nda işletmeciler, farkındalık yaratmak için dikkat çeken bir eyleme imza attı. Azmak Deresi girişinden itibaren sokakta yer alan restoran, kafeterya, disko ve barların giriş duvarlarına Türk bayrağı ile birlikte 'Çocuk susar sen susma, istismara sessiz kalma' yazılı afiş asıldı. Sokaktan geçenler, mekanların dış duvarlarına asılan afişlerin fotoğrafını cep telefonuyla çekerek sosyal medyada 'Tek yürek olma' çağrısı yaptı.

Girişimini başlatan eğlence mekanı sahibi Aykut Mertel, "Biz sadece farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Yetkililerin gereken cezaları vermesi ve bu cezaların artırılmasını istiyoruz. Son zamanlarda hayvanlara, çocuklara ve kadınlara yapılan işkenceyle istismar cezaları artırılmalıdır. Televizyon seyredemez hale geldik. Televizyonu açıp, haber izlediğimizde psikolojimiz bozuluyor. Benim gibi vicdan sahibi birçok eğlence mekanı işletmeci dostumuz diskolarının dış duvarlarına afişleri astı. İnanın hepimiz çok üzülüyoruz, sabır taşı olsa bu yaşanılanlara çatlardı" dedi.

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