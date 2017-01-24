Banyoyu ısıtmak için koyduğu mangaldan zehirlendi

ÇANAKKALE'nin Bayramiç İlçesi'ne bağlı Doğancı Köyü'nde 70 yaşındaki Elveda Güler, duş almaya girdiği banyoda ısınmak için beraberinde yanan kömür koyduğu mangalı götürünce karbonmonoksit gazından zehirlendi. Baygın bulunduktan sonra hastaneye kaldırılan Güler'in, sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.Bayramiç'e bağlı Doğancı Köyü'nde dün meydana gelen olayda, Elveda Güler, duş almak için banyoya gitti. Güler, havanın da soğuk olması nedeniyle ısınmak amacıyla evde yanan soba içindeki kömürleri, mangala koyarak beraberinde getirdi. Elveda Güler, bir süre sonra karbanmonoksit gazından zehirlendi. Komşusu Ümran Çetinkaya, Elveda Güler'e ziyarete gitti. Evde sadece bedensel ve zihinsel engelli oğlu bulunan İlhan Güler (46), komşusuna annesinin banyoda olduğunu söyleyince komşusu evden ayrıldı. İlhan Güler, 3 saat sonra tekrar eve gelen komşusu Ümran Çetinkaya'ya, annesinin hala banyoda olduğunu söyledi. Şüphelenen kadın komşu banyoya girince, Elveda Güler baygın halde buldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Elveda Güler, Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahale sonrası ise ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Elveda Güler'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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