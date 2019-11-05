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Bankta yaşayan kadın, sıcak yuvaya kavuştu

İZMİR'de sağlık sorunları nedeniyle işe gidemeyen, kirasını ödeyemediği için evinden çıkarılan ve hastane bahçesindeki bankın üzerinde yaşayan Özlem Bozkurt (35), hayırseverlerin yardımıyla sıcak bir yuvaya kavuştu. Buca'da ikinci...

GENEL 05.11.2019, 09:44
Bankta yaşayan kadın, sıcak yuvaya kavuştu
İZMİR'de sağlık sorunları nedeniyle işe gidemeyen, kirasını ödeyemediği için evinden çıkarılan ve hastane bahçesindeki bankın üzerinde yaşayan Özlem Bozkurt (35), hayırseverlerin yardımıyla sıcak bir yuvaya kavuştu.
Buca'da ikinci eşinden ayrılıp kimsesiz kalan iki çocuk annesi Özlem Bozkurt, oturduğu evi kaybedince 20 gündür Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nin bahçesinde, bir bankın üzerinde yaşamını sürdürüyordu. 'da yayınlanan haberin ardından, sokakta yaşamanın çok zor olduğunu söyleyerek kendisine kalacak bir yer temin edilmesini isteyen Bozkurt, hayırseverler tarafından Gaziemir ilçesindeki iki odalı bir eve yerleştirildi. İlk eşinden doğan çocuklarının Ankara'da anneanneleriyle birlikte kaldığını ve onlarla görüşmediğini söyleyen Özlem Bozkurt, 7 yıl süren ikinci evliliğini de bitirince sokakta yaşamaya mahkum oldu. Bulaşıkçı olarak bir restoranda çalışırken hastalanıp işe gidemeyen Bozkurt, 45 kiloya düştü. Bankın üzerinde yaşarken askıda ekmekle beslenen Bozkurt, sokakta yaşamanın çok zor olduğunu kendini korumaya çalıştığını anlattı. Hayırsever vatandaşların ona yardımcı olduğunu belirten Bozkurt, "Beni arayıp bu eve getirdiler. Akşamdan beri benim için uğraşıyorlar. Bir odasına yatak ve televizyon koydular. İlk defa günler sonra sıcak bir yatakta uyudum" diye konuştu.
Evin kendisine büyük olduğunu ve bir odasına yerleştiğini anlatan Bozkurt, "Muhtara kaydımı yaptırdıktan sonra iş aramaya başlayacağım. Sizin sayenizde evimdeyim. Bana yardım edenlere teşekkür ederim. Bundan sonra benim için her şey daha iyi olacak. Evim burası artık. Ev sahipleri de biraz kendimi toparlamam için bana zaman verdi. Kirayı daha sonra konuşacağız. Akşam beni kendi evlerinde ağırlayıp yemek yedirdiler. Benimle çok ilgilendiler. Ben bulaşıkçılık yapıyorum. Günlük işler de bana yeter. Kısa sürede çalışacak yer bulurum. Evde sadece yatacak yer var. Buzdolabı ve ısıtıcı lazım" dedi.
Yaşadığı zor günlerden ailesinin haberi olmadığını söyleyen Bozkurt, "Ailemin sokakta kaldığımdan haberi yoktu. Kimse beni aramadı. Sokakta olduğumu, ne durumda olduğumu bilmiyorlar. Çocuklarımı burada ağırlamak isterim. Evlatlarımın başımın üstünde yeri var. Yeter ki gelsinler. Kendi yatacak yerim yoktu, o yüzden onları çağıramıyordum. Şimdi gelseler çok mutlu olurum" diye konuştu.

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