Bankanın para nakil aracı kaza yaptı: 2 yaralı

MUĞLA'nın Köyceğiz İlçesi'nde yağış ile kayganlaşan yol nedeniyle kontrolden çıkan bir bankaya ait para nakil aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Döğüşbelen Mahallesi Balıklı Mevkii'nde meydana geldi. Ümit Sarı, yönetimindeki 34 AS 8793 plakalı bir bankaya ait para nakil aracı minibüs, yağmurdan kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Yol kenarındaki şarampole yuvarlanarak durabilen minibüste araç şoförü Sarı ile yanındaki görevli Emrah Kara yaralandı. Yaralılar ambulansla Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçtaki paralar, kaza yerine gelen başka bir nakil aracına aktarıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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