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Banka soygununu saniye saniye çeken kişi o anları anlattı

BAYRAMPAŞA'da silahıyla bir banka şubesine girip paraları gasp eden soyguncuyu saniye saniye görüntüleyen kişi o anları anlattı. Görüntüleri cep telefonuyla kaydeden Serkan Yücel, "Tedirgin oldum açıkçası ama videoya başlamıştık sonunu...

GENEL 14.11.2019, 15:22
Banka soygununu saniye saniye çeken kişi o anları anlattı
BAYRAMPAŞA'da silahıyla bir banka şubesine girip paraları gasp eden soyguncuyu saniye saniye görüntüleyen kişi o anları anlattı. Görüntüleri cep telefonuyla kaydeden Serkan Yücel, "Tedirgin oldum açıkçası ama videoya başlamıştık sonunu getirmek istedim" diye konuştu. 
Olay, dün saat 16.30 sıralarında Terazidere Mahallesi Güneş Caddesi'nde bulunan bir banka şubesinde meydana gelmişti. Bankaya giren Hakan K. isimli silahlı soyguncu güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdikten sonra poşete koyduğu paralarla kaçmaya çalışmış ancak vatandaşlar tarafından yakalanmıştı. Tüm bu yaşananları saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydeden Serkan Yücel yaşadıklarını 'ya anlattı.  

"VİDEOYA BAŞLAYINCA SONUNA KADAR GİTMEK İSTEDİM"
İnşaat işleriyle uğraşan Serkan Yücel (40), 12 yaşındaki oğlu Yunus Emre Yücel ile birlikte cadde üzerinde yürüdüğünü ve tesadüfen olayı gördüğünü söyledi. Yücel, " Geçerken gözüm bankaya takıldı.  Güvenlik görevlisinin ellerinin havada olduğunu gördüm.  Soygun olduğunu fark ettim.  Bende telefonumu çıkardım. Belki görüntü alabilirim eşkali görebilirim.  Polis memurlarına yardımcı olabilirim  bakımından ilk düşüncem oydu. Sonra videoya başladım sonrasında olanlar ortada" dedi.  
Soyguncunun bankayı soyduğunu ve dışarı çıktığını gördüğünü anlatan Yücel, " Videoya da başlayınca sonuna kadar gitmek istedim açıkçası bakalım ne olacak diye. Hırsız bankadan çıkınca bende peşinden gittim. Silah da vardı elinde" diye konuştu. 

"ÇOCUĞUMDA YANIMDAYDI" 
Yücel, "Tedirgin oldum açıkçası ama bir videoya başlamıştık sonunu getirmek istedim. Çıkıp bizi vuracak değil o kargaşanın içinde diye düşündüm. Havaya ateş etti bize doğrultmadı.  Herhalde insanları korkutup kaçmaktı niyeti. Üzerinde iki kat elbise vardı.  Bir ara üzerindeki elbiseleri çıkartıp altındakilerle devam etmek istedi. Soygunlarda olur ya kılık değiştirme mevzusu.  Yarıya kadar çıkarttı baktı olmadı geri giydi kaçmaya başladı. İnsanlarda peşindeydi videoda gözüktüğü gibi. Bir arkadaşımız açığını buldu üzerine atladı.  Halkımızda gerekeni yaptı. Poliste zamanında geldi. Çocuğumda yanımdaydı. O da merak etti. Gidelim falan demedi. sonrasında korktu biraz. Bir yere kadar benimle koştu bende ona bekle oğlum dedim. Çokta tedirgin olmadım çocuktan yana. Sakin kafayla seyredince de iyi ki çekmişim dedim.  Televizyonda da izledim görüntülerimi. Akrabalar falan aradı sesimden tanımışlar" şeklinde konuştu. 

 

 

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