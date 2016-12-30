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Banka ATM'si değiştirilirken çalan alarm polisi telaşlandırdı

Nabi YAZICI / KÖRFEZ(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde bir banka şubesindeki otomatik para çekme makinelerinden biri değiştirilirken alarmının çalması polisi harekete geçirdi. Banka şubesine gelen polisler makinenin değiştirildiğini...

Banka ATM'si değiştirilirken çalan alarm polisi telaşlandırdı

Nabi YAZICI / KÖRFEZ(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde bir banka şubesindeki otomatik para çekme makinelerinden biri değiştirilirken alarmının çalması polisi harekete geçirdi. Banka şubesine gelen polisler makinenin değiştirildiğini görünce normal görevlerine döndü.
Körfez Cahit Zarifoğlu Caddesi'nde bir banka şubesinin 3 otomatik para çekme makinesinden birisi değiştirilirken alarmı çaldı. Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı karakol ve asayiş ekipleri bankanın alarmının çalmasıyla harekete geçti. Polisler hemen banka şubesine gelirken, bankanın önündeki çalışmaları görünce rahat nefes aldı. Polisler, banka yetkililerinden bilgi aldıktan sonra normal görevlerine döndü.
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