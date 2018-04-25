Bank asya yöneticilerinin yargılanmasına başlandı...

FETULLAHÇI Terör Örgütü'ne (FETÖ) müzahir olduğu gerekçesiyle TMSF'ye devredildikten sonra iflasına karar verilen Bank Asya'nın eski genel müdür ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 33 sanığın yargılanmasına başlandı. Sanıkların, "Silahlı terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği" suçlarından 7,5 yıl ile 22,5 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması isteniyor.İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıkların tümü katıldı. İddianame özetinin okunmasının ardından sanık savunmalarına geçildi. Eski Bank Asya Genel Müdürü tutuklu sanık Abdullah Çelik, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığına yönelik iddiayı reddederek, banka yönetiminde örgütsel düzeyde kadrolaşma yoluna gittiği iddiasının doğru olmadığını söyledi. Sanık Çelik, Fetullah Gülen'in talimatından sonra bankaya para yatırdığı iddiasına ilişkin suçlamaları da reddetti.

"HİMMET VERMEDİM, TESPİT EDİLİRSE MÜEBBET ALMAYA RAZIYIM"

Eski İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı tutuklu sanık Hakan Fatih Büyükadalı ise Bank Asya'dan 2,5 yıl görev yaptığını, daha önce başka bir bankada 14 yıl çalıştığını, bankanın yönetici kadrolarının dolu olduğunu, kariyerine yöneticilik yaparak devam etmek istediği için başka bir bankanın yönetici pozisyonunda iş aramaya başladığını söyledi.

Kariyer sitelerine kaydını yaptırdığını ve o dönem en iyi teklifi Bank Asya'dan aldığını anlatan Büyükadalı, "Burada çalışmaya başladım ve 7 ayda yönetim değişti. Yeni yönetim bana, insan kaynaklarından sorumlu genel müdür yardımcılığı teklifinde bulundu ve ben de kabul ettim. Görevim tamamen personel ilişkileriydi, bankacılık hizmetleri görev alanıma girmiyordu" dedi. Tanık beyanlarına göre tutuklandığını ve 11 aydır tutuklu bulunduğunu belirten Büyükadalı, "Kimseye himmet vermedim. Tespit edilirse müebbet almaya razıyım. Tüm harcamalarım ailem içindir. Bank Asya sürekli dışarıdan yönetici transfer eden bir yer. Maddi ve profesyonel sebeplerden Bank Asya'ya geçtim. Ailemde hiç kimse FETÖ'ye mensup değil. Derneklerine üye olmadım. Örgüt yöneticisi değil, profesyonel geçmişi belli bir insan kaynakları yöneticisiyim. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" ifadesini kullandı. Tutuklu sanıklardan eski Bank Asya Kart Teknolojileri Müdür Vekili Ali Safi de örgütle bağlantılı herhangi bir derneğe üye olmadığını ve Bylock kullanmadığını da belirterek beraatini talep etti. Duruşma sanık savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Bank Asya'nın, FETÖ'nün elde ettiği suç gelirlerinin aklanmasında, muhafazasında ve koordinesinde kurumsal bir yapı içerisinde yönetmek için kurulduğu ve 2011 yılına kadar bankacılık kural ve teamülleri içerisinde faaliyet gösterdiği kaydediliyor. İddianamede FETÖ/PDY'nin suç gelirlerini nasıl aklamaya çalıştığı ise, "FETÖ'nün Asya Katılım Bankasına getirdikleri yüklü miktardaki kaynağı açıklanamayan parayı, müşteriler bankada yokken hesaplarına yatırdıkları, bu şekilde yatırılan yüklü miktardaki paranın ekonomik sisteme dahil edildiği anlaşılmıştır" şeklinde anlatılıyor. Bank Asya'nın eski genel müdür ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 33 sanığın, "Silahlı terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği" suçlarından 7,5 yıl ile 22,5 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması isteniyor.