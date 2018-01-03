Bank Asya hissedarlarına operasyon

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Asya Katılım Bankası'nın yönetimin organlarını belirlemede, ticari ve idari karar almada yetki ve oy hakkı bulunan A Grubu hissedarlarından olan 68 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.



İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 9 ilde şüphelileri yakalamaya yönelik operasyon başlattı. Ekiplerin adreslerdeki arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

