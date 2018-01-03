Bank Asya hissedarlarına operasyon

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Asya Katılım Bankası'nın yönetimin organlarını belirlemede, ticari ve idari karar almada yetki ve oy hakkı bulunan A Grubu hissedarlarından olan 68 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 9 ilde şüphelileri yakalamaya yönelik operasyon başlattı. Ekiplerin adreslerdeki arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Asya Katılım Bankası'nın yönetimin organlarını belirlemede, ticari ve idari karar almada yetki ve oy hakkı bulunan A Grubu hissedarlarından olan 68 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.