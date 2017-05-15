Bandırma’da batan gemide bulunan 12 ton yakıt tahliye edilecek

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA(Balıkesir), ( )- BALIKESİR'in Bandırma İlçesi'nde limandan yük aldığı sırada hatalı yükleme sonucu yan yattıktan sonra batan 'Ali Ağa' adlı genel kargo gemisindeki 12 ton yakıt, çevre kirliliğine neden olmaması için tahliye edilecek. Yakıt ve yük tahliyesi ardından geminin çıkarılması işlemine başlanacak.

İzmir Aliağa Limanı’ndan, Bandırma Çelebi Limanı’na Etimaden’e ait malzemeyi almaya gelen 70 metre uzunluğunda 13 metre genişliğinde 1998 grostonluk 'Ali Ağa' isimli genel kargo gemisi, iddiaya göre, hatalı yükleme yapıldığı için yan yattı. Bunun üzerine liman römorkörleri ile sancak tarafından destek olmak ve geminin yatışını önleme çalışması yapmak üzere gidilirken, geminin baş ve kıç halatlarının kopmasıyla gemi düzeltme operasyonu yapılamadı ve gemi, iskele kısmı su üstünde kalacak şekilde sancak tarafından denize battı. Gemi yan yattığı sırada personel tahliye edilirken 1'i gemi personelin 2’si liman görevlisi olmak üzere 3 personel yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavileri ardından taburcu edildi.

Çelebi Limanı’ndan dün gece yapılan açıklamada, çevre ve deniz kirliliği ile ilgili tüm tedbirlerin alındığı ve deniz kirliliği konusunda yetkilendirilmiş uzman firmanın çalışmalarına başladığı belirtilmişti.

Geminin batmasıyla ilgili Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bandırma Liman Başkanlığı da çalışmalara başladı. Liman başkanı Abdullah Şalcı, gemide 12 ton yakıt bulunduğuna bilindiğini kaydeden Şalcı, çevre kirliği için gerekli önlemlerin alındığını ve yakıtın kısa sürede tahliye edileceğini söyledi. Şalcı, şöyle dedi:

"Dün saat 15.50’de Çelebi Liman İşletmesi'ne ait 9’nolu rıhtımda Ali Ağa isimli gemi, yükleme sırasında elleçleme yükün yüzde 90’ının yüklendiği sırada batmıştır. Gemide olan personel sakin bir şekilde çıkartılmış, ikisinde ufak tefek sağlık problemi vardır. Çevreyle ilgili sintineden kaçak önlemek için tedbirler alındı ve sabaha kadar temizliği tamamlandı. Yine geminin hava flat kapaklarından ve diğer yerlerden olabilecek kaçağı engellemek için kaçak olabilecek yerlerin körlenmesi işlemleri tamamlandı. Geminin üzerinde 12 ton yakıt var. Yakıtın önümüzdeki kısa süre içinde tahliyesi tamamlanacak. Daha ileriki bir süreçte de Eti Madene ait olan malzemenin çıkartılmasından sonra geminin çıkartılma işlemlerine başlanacaktır.Bununla ilgili planlama çalışması devam ediyor.”



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