Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...
TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDE YANGIN
Taksim İlkyardım Hastanesi'den hastalar tahliye...

Bandırma'da yapımı tamamlanan cami ve Atatürk büstü için tören

BALIKESİR’in Bandırma ilçesi Doğa Mahallesi’nde yapımı tamamlanan yeni cami ile Atatürk büstü için tören düzenlendi. Bütçesi Müftülük, Cami Vakfı ve hayırseverler tarafından karşılanan hafriyatını ve çevre düzenlemesini Bandırma...

Bandırma'da yapımı tamamlanan cami ve Atatürk büstü için tören
BALIKESİR’in Bandırma ilçesi Doğa Mahallesi’nde yapımı tamamlanan yeni cami ile Atatürk büstü için tören düzenlendi.
Bütçesi Müftülük, Cami Vakfı ve hayırseverler tarafından karşılanan hafriyatını ve çevre düzenlemesini Bandırma Belediyesi'nin yaptığı Doğa Mahallesi Camisi’nin dün cuma namazı öncesi yapılan açılışına Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Belediye Başkanı CHP'li Dursun Mirza, Bandırma İlçe Müftüsü Süleyman Küçük, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kılınan cuma namazının ardından Bandırma Belediyesi tarafından  yaptırılan Atatürk büstünün açılışı da gerçekleştirildi. Atatürk büstünün açılışında konuşan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, “Bizlerin ortak değerleri var; dinimiz, milletimiz, vatanımız, cumhuriyetimiz, Atatürkümüz. Bu değerlere hep birlikte sahip çıktığımız sürece devlet ve millet olarak ayakta kalmaya, önde gitmeye, lider olmaya devam edeceğiz. O yüzden Bandırma Belediyesi olarak tüm kurum ve kuruluşlarla, tüm siyasi partilerimizle, tabii ki Kaymakamımızın önderliğinde, herkesle işbirliği içerisindeyiz. ‘Birlikten kuvvet doğar’, ‘Ayrılıkta azap, birliktelikte hayır vardır’ sözlerini de şiar edinerek hizmetlerimize devam etmekteyiz Camimiz de Atatürk büstümüz de Doğa Mahallemize hayırlı olsun” dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314