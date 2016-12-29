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Bandırma'da poyraz 90 kilometre hızla esti

Erdem ÖZCAN- BANDIRMA(Balıkesir), () - BALIKESİR'in Bandırma İlçesi'nde etkili olan ve saatteki hızı 90 kilometreye kadar çıkan poyraz, özellikle deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Bandırma'da dev dalgalar nedeniyle yük gemileri açıkta...

Bandırma'da poyraz 90 kilometre hızla esti

Erdem ÖZCAN- BANDIRMA(Balıkesir), () - BALIKESİR'in Bandırma İlçesi'nde etkili olan ve saatteki hızı 90 kilometreye kadar çıkan poyraz, özellikle deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Bandırma'da dev dalgalar nedeniyle yük gemileri açıkta demir atarken, İstanbul Yenikapı'ya yapılması gereken deniz otobüsü seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.
Bandırma'da devam eden ve saatteki hızı 90 kilometreye kadar ulaşan poyraz yaşamı olumsuz etkiliyor. Kötü hava koşulları nedeniyle Çelebi Limanı'ndaki tahmil ve tahliye işlemleri durdurulurken, mendireğe vuran dev dalgalar fırtınanın boyutunu yansıttı. Limana girmek için açıkta sıra bekleyen yük gemileri demir atmak zorunda kalırken, küçük balıkçı tekneleri avlanmak için denize açılamadı.
Bandırma'dan İstanbul Yenikapı'ya gün içerisinde yapılması gereken feribot seferleri ise karşılıklı olarak iptal edildi. İlçedeki bazı semtlerde elektrik tellerinin kopmasına işyeri levhalarının devrilmesine neden olan fırtınanın, cumartesi gününe kadar devam edeceği meteroloji tarafından açıklandı.

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