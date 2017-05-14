Bandırma'da kargo gemisi yükleme yapılırken yan yattı (3)

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Balıkesir’in Bandırma İlçesi’ndeki Çelebi Limanı’nda, hatalı yükleme yapıldığı esnada yan yatarak 12 kişinin yaralandığı Ali Ağa adlı genel kargo gemisinde kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazayla ilgili olarak Çelebi Limanı yetkilileri tarafından şu açıklama yapıldı:

"15X20’lik boş konteynerin tahliyesinden sonra, Etimaden firmasına ait bigbaglerde ortalama her bir konteynerde 26 ton civarında yüklü Etibor yükünün yüklenmiş olduğu konteynerlerin, gemi işleticisinin hazırlayarak limanımıza göndermiş olduğu EDI dosyasındaki yükleme planına göre, gemi yükleme operasyonu başlamış, 78x20’lik dolu konteyner gemi ambar içine yüklenerek gemi ambar içi tamamen doldurulmuş ve akabinde gemi ambar kapakları gemiciler tarafından kapatılarak gemi ambar üzerine yine yükleme planına göre 15x20’lik dolu konteyner yüklenmiştir. 15. Dolu konteyner ambar üzerine yerleştikten sonra gemi sancak tarafına yatmaya başlamış, bunun üzerine liman Romörkörleri ile sancak tarafından destek olmak ve geminin yatışını önleme çalışması yapmak üzere gidilirken, geminin baş ve kıç halatlarının kopmasıyla gemi düzeltme operasyonu yapılamamış ve gemi, iskele kısmı su üstünde kalacak şekilde sancak tarafından denize batmıştır. Gemi yan yattığı sırada personel tahliyesi esnasında hafif yaralanan 3 kişi (1 gemi personeli ve 2 liman personeli) hastaneye gönderilmiş, ayakta tedavisi yapılarak hastaneden tahliyeleri yapılmıştır. Çevre ve Deniz kirliliği ile ilgili gereken tüm tedbirler alınmış olup deniz kirliliği konusunda yetkilendirilmiş uzman firma çalışmalara başlamıştır. Limanımızda diğer rıhtımlarda operasyonlar devam etmektedir.”