Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli silahla yaralandı
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli...
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 82.5 arttı
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde...
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
ABD'de kütüphaneyi silahlı saldırı, ölü...
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu çocuklara aşılanmalı
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu...

Bandırma'da çöplüğünde 3 yılda 14'ncü kez çıkan yangın kontrol altına alındı

BALIKESİR’in Bandırma İlçesi çöp depolama alanında dün çıkan yangın sabaha kadar sürdü. Kontrol altına alınan yangının söndürülmesi çalışmaları devam ederken çöp sahasında son 3 yıl içersinde 14'ncü kez yangının çıktığı...

Bandırma'da çöplüğünde 3 yılda 14'ncü kez çıkan yangın kontrol altına alındı
BALIKESİR’in Bandırma İlçesi çöp depolama alanında dün çıkan yangın sabaha kadar sürdü. Kontrol altına alınan yangının söndürülmesi çalışmaları devam ederken çöp sahasında son 3 yıl içersinde 14'ncü kez yangının çıktığı açıklandı. Bu çöplüğün Bandırma’ya yakışmadığını belirten Belediye Başkanı Dursun Mirza, “Çözüm buranın kapatılması, rehabilite edilmesi ve yeşil alana dönüştürülmesi” dedi.
Bandırma'da, Ayyıldız Mahallesi’ndeki çöp depolama alanında dün akşam saatlerinde metan gazının sıkışması sonucu bir kez daha yangın çıktı. Edincik,  Ayyıldız ile Çalışkanlar mahalleleri yoğun duman altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı 3 araç ve 9 personelin yanı sıra Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı bir tanker ve 2 personel müdahal yangına müdahale etti.  Rüzgarın şiddeti nedeniyle gece boyunca devam eden yangın alanındaki alev görüntüleri ilçenin bir çok semtinden görüldü. Zaman zaman metan gazı patlamalarının duyulduğu yangın söndürme çalışmaları sabaha kadar sürdü.
3 YILDA 14'NCÜ KEZ YANDI
Günde 170 ton çöp dökülen depolama alanında biriken metan gazının patlaması nedeniyle 2015 yılında 5 kez geçen sene 6 ve bu yıl ise 3 yangın çıktı. Yangınlar çevre kirliliğine de neden oldu. Bandırma Belediye Başkanı CHP’li Dursun Mirza,  2014 yılında çıkan “Büyükşehir Yasası” ile çöplüğün Balıkesir Büyükşehir Belediyesi görev alanına girdiğini belirterek, şöyle dedi:
“Büyükşehir’e bağlanmadan önce de çöplük yanıyordu, şimdi de yanıyor. Bilimsel olarak baktığımızda içinde biriken metan gazının açığa çıkıp yanması büyük patlamaları önlüyor. Burası Bandırmamıza yakışmıyor. Büyükşehir’de geri dönüşüm fabrikası var. Bandırma’ya da barınakla mezarlık arasına bir terfi istasyonu yapılıyor. Büyükşehir ekibi geldi. Bizim daha önce katı atık birliğimiz vardı, çevre belediyelerle birlikte. Büyükşehir inceleme yaptı ve biz çöpleri Balıkesir’e taşıyacağız.”
Terfi istasyonunun yapılmasını beklediklerini ifade eden Mirza, bununla ilgili Büyükşehir Belediyesi’nde bütün kararların ve İller Bankası'ndan kredilerin bile alındığını anlatırken, "erfi istasyonu yapıldığında artık Bandırma Belediyesi çöplüğe çöp dökmeyecek. Çöpler terfi istasyona gidecek ve ardından sıkıştırmalı tırlar alıp çöpleri Balıkesir’e götürecek Çözüm buranın kapatılması, rehabilite edilmesi ve yeşil alana dönüştürülmesi" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314