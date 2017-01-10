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Bandırma'da 150 bin tavuk kar yüzünden telef olma tehlikesi ile karşı karşıya

Berktuğ ÖNCÜ- Erdem ÖZCAN / BANDIRMA(Balıkesir), () - BALIKESIR'in Bandırma ilçesi Doğruca Köyü'nde 3 ayrı çiftlikte bulunan yaklaşık 150 bin tavuğun açlıktan telef olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı belirtildi. Doruca...

Bandırma'da 150 bin tavuk kar yüzünden telef olma tehlikesi ile karşı karşıya

Berktuğ ÖNCÜ- Erdem ÖZCAN / BANDIRMA(Balıkesir), () - BALIKESIR'in Bandırma ilçesi Doğruca Köyü'nde 3 ayrı çiftlikte bulunan yaklaşık 150 bin tavuğun açlıktan telef olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı belirtildi. Doruca Köy Muhtarı Yakup Mence hayvanlara 3 gündür yem verilemediğini söyledi.
Balıkesir'in Bandırma İlçesi'ne 10 kilometre uzaklıkta bulunan Doğruca Köyü'nde Banvit'e tavuk yetiştiren 3 çiftliğe, kar kalınlığının 2 metreye ulaşması nedeniyle yem götürülemiyor. Bu çiftliklerde bulunan 150 bine yakın tavuğun açlıktan telef olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirten Köy Muhtarı Yakup Mence şunları söyledi:
"Asıl sorun çiftliklere giden 600 metrelik yolun kar ile kaplanması ve açılamaması. Kaymakamlık ve belediyeye yaptığımız müracaata rağmen yol açılmadı. Dolaysıyla hayvanlar zor durumda. Önceden Banvit yolun açılması konusunda yardımcı oluyordu. Buranın da satılması sonucu yaşanan belirsizlik bu sıkıntının büyümesine neden oldu."
Muhtar Mence, köylerinde bine yakın küçük baş hayvanın da ağıllarda mahsur kaldığını bu hayvanlara da yolların kar ile kaplanması nedeniyle yiyecek getirilemediğini sözlerine ekledi.
 

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