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Bandırma- Bursa karayolunda araçların geçişine kontrollü izin veriliyor

Erdem ÖZCAN/ BANDIRMA(Balıkesir),() - YURDU etkisi altına alan kar ve fırtına Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bandırma'dan Bursa'ya gidecek araçlara kontrollü olarak izin veriliyor. Bandırma'da kötü hava koşulları...

Bandırma- Bursa karayolunda araçların geçişine kontrollü izin veriliyor

Erdem ÖZCAN/ BANDIRMA(Balıkesir),() - YURDU etkisi altına alan kar ve fırtına Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bandırma'dan Bursa'ya gidecek araçlara kontrollü olarak izin veriliyor.
Bandırma'da kötü hava koşulları karayolu ulaşımını etkiliyor. İlçeden Bursa'ya gidecek olan araçların geçişine Karayolları'na bağlı ekipler ile polisler tarafından ilçe çıkışından itibaren kontrollü olarak izin veriliyor. Ekiplerin yolları tamamen temizledikten sonra araçların geçişine izin verdiğini söyleyen Bursa Karayolları 14'üncü Bölge Müdürü Mehmet Yazıcıoğlu, "Şu anda Bursa'dan, İzmir'e, İstanbul ve Ankara'ya karayolu ulaşımını sağlayan Bandırma-Bursa yolunda sorun yaşanmaması için araçların kontrollü olarak geçişine izin veriyoruz. Bandırma-Çanakkale yolunda da her hangi bir problem bulunmuyor" dedi.
Bandırma- Bursa karayolunun kapanmaması için başlatılan yol temizleme çalışmalarına Karacabey Belediyesi'nin de katkı sunduğu bildirildi.

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