Bandırma Belediyesi'nde çalışan kadınlara 8 Mart izni

BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde Belediye Başkanı CHP'li Dursun Mirza, kadın çalışanlarına ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ kapsamında çiçek dağıttı, yarın için 81 kadın personele tatil olduğunu açıkladı.

8 Mart’ın kadınlara yönelik duyarlılığın arttığı bir gün olduğuna dikkat çeken Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, belediye olarak 6 Mart'tan 11 Mart’a kadar devam edecek etkinlik süreci başlattıklarını söyledi. Başkan Mirza, "Bandırma Belediyesi hem memuruyla hem işçisiyle hem de taşeronlarla yaptığı sözleşmede 8 Mart’ta tüm kadın çalışanlarını izinli sayıyor. Dolayısıyla duyarlılığımızı ortaya koyarak o gün 81 kadın çalışanımızı izinli sayıyoruz. Bu duyarlılığımızı önce kadınlarımıza izin vererek ve güzel etkinliklerle süsleyerek, bu bilinci artıracağız. 8 Mart’ı kadınlara layık bir şekilde kutlayacağız” dedi.

Mirza, açıklamalarının ardından kadın çalışanları tek tek odalarında ziyaret ederek çiçek verdi.



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