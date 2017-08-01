Baltacı: Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları yüz akı oldu

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - SAMSUN'da gerçekleştirilen 23'üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları 'Deaflympics Samsun 2017 Genel Koordinatörü Serkan Baltacı, 30 Temmuz'da tamamlanan bu organizasyonun hem Samsun'un hem de Türkiye'nin yüz akı olduğunu söyledi. Türkiye Milli Takımı 2013'te Sofya'da düzenlenen olimpiyatlarda toplam 32 madalya kazanırken bu defa 46 madalya kazanarak başarı elde ettiğini söyledi.

Samsun'da 18-30 Temmuz'da düzenlenen 23'üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları (Deaflympics Samsun 2017) Genel Koordinatörü Serkan Baltacı, bu organizsonu başarı ile tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Deaflympics Samsun 2017 için uzun bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirten Baltacı, "En iyi Deaflympics yapma hedefiyle çıkmıştık. Sadece tesisler olarak değil gerek ulaşım gerek konaklama, gönüllü hizmetlerinden tutun her türlü ince ayrıntıya kadar ciddi bir hazırlık süreci geçirdik. Biz 73 ülkenin üzerinde bekliyorduk. Daha önce rekor katılım 81 ülke ile olmuştu. Ancak ülke sayısının 80'in üzerine çıkacağı bilgisi geldi. Nihai listede 97 ülke oldu. Deaflympics tarihinin rekor katılımıydı. Ülkeler gelmeye başladıktan sonra bizim hedefimiz vardı. 30 Temmuz akşamında herkesin güler yüzlü bir şekilde ayrılmalarını sağlamaktı. Sonuçta gördük ki çabalarımıza emeğimize değmiş amacımıza ulaşmışız. Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD) Başkanı Dr. Valery Rukhledev, son basın toplantısında başarı oranını yüzde 99.5 olarak verdiği Samsun 2017’nin, tarihin en iyi Deaflympics’i olduğunu söyledi. Tabii ki bu bizi çok mutlu etti" diye konuştu.

Olimpiyatlarda toplam madalya sayısına bakıldığında 199 madalya ile Rusya ilk sırada yer alırken, 99 madalya ile Ukrayna ikinci, 52 madalya ile Kore üçüncü, 46 madalya ile Türkiye ise 4’üncü sırada yer aldı. Baltacı, Türkiye Milli Takımı açısından da başarılı bir Deaflympics olduğunu söyleyerek, "Milli takımımızın aldığı madalyalar da hem altında tarihin en fazla altın madalyasını aldık hem de şimdiye kadar yapılan Deaflympics'ta en yüksek başarıyı elde ettik. 2013 Sofya en iyisiyle toplamda 32 madalya vardı ve 7'nci sırada bitirmiştik. Ancak burada 4'üncü sırada 17 altın, 7 gümüş, 22 bronz madalya ile toplam 46 madalya kazandık tarihin en başarılı Deaflympics geçirdik. Hem organizasyon açısından hem milli takımımız açısından çok başarılı bir olimpiyat oldu. Hem Samsun'un hem Türkiye'nin yüz akı olan bir organizasyon oldu. Bu yüzden de ayrıca gururluyuz" diye konuştu.

Türkiye'nin ev sahibi olmasının müsabakalarda seyirci avantajı da sağladığını dile getiren Baltacı, "Halkımız bu işi çok sahiplendi. Sadece Samsun'a değil Türkiye'ye mal olan bir organizasyon oldu. Milli takımımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Aslında 3'üncü olacaktık bir altın madalya ile üçüncülüğü kaçırdık. İnşallah bir sonraki yılarda çıtayı daha da yükseğe ulaştırırız" dedi.



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