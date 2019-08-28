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Balona binmekten korkanlar için maket balon
DÜNYADA sıcak hava balonlarının en iyi uçuş mekanlarından birisi olarak değerlendirilen Kapadokya'da, balona binme korkusu yaşayanlar için maket balon yapıldı. Balona binmekten korkan tatilciler, maket balonda hatıra fotoğrafı çektirdi. Dünyanın...
GENEL 28.08.2019, 12:58
DÜNYADA sıcak hava balonlarının en iyi uçuş mekanlarından birisi olarak değerlendirilen Kapadokya'da, balona binme korkusu yaşayanlar için maket balon yapıldı. Balona binmekten korkan tatilciler, maket balonda hatıra fotoğrafı çektirdi.
Dünyanın önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve yıllık 70 milyon Euro'luk sıcak hava balonu pazarını elinde bulunduran Kapadokya'da, Göreme ve Uçhisar beldelerinde bir turizmci, sıcak hava balonu binmeye korkan yerli ve yabancı turistler için maket balon yaptırdı. Balona binmekten korkan tatilciler, maket balonlara ilgi gösterdi. Balon turu yapmaktan korkan turistler, maket balonun içine binerek hem korkularını üzerlerinden atmaya çalışıyorlar, hem de hatıra fotoğrafı çektiriyor.
Dünyanın önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve yıllık 70 milyon Euro'luk sıcak hava balonu pazarını elinde bulunduran Kapadokya'da, Göreme ve Uçhisar beldelerinde bir turizmci, sıcak hava balonu binmeye korkan yerli ve yabancı turistler için maket balon yaptırdı. Balona binmekten korkan tatilciler, maket balonlara ilgi gösterdi. Balon turu yapmaktan korkan turistler, maket balonun içine binerek hem korkularını üzerlerinden atmaya çalışıyorlar, hem de hatıra fotoğrafı çektiriyor.
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