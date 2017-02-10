Balmumu heykeller Antalya'da

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - DÜNYACA ünlü tanınmış birçok ismin balmumu heykelinin yer aldığı sergi, Antalya'daki bir alışveriş merkezinde açıldı.

Alanya İlçesi'nde Cengiz Dolu tarafından yapılan heykellerden oluşan Balmumu Heykel Müzesi'nin bazı eserleri, Kipa AVM'lerde sergilenmeye başladı. Sergide, Marilyn Monroe, Leonardo Da Vinci, Charlie Chaplin, Brad Pitt, Angelina Jolie, Shrek Ailesi, Buz Devri Kahramanları, Harry Potter, Fredy Kruguer, Karayip Korsanları, Red Kit, Daltonlar, Robert Pattinson, Dostoyevski, Albert Einstein, Leonardo Di Caprio gibi ünlü isim ve çizgi karakterlerin balmumu heykelleri yer alıyor. 14 Şubat'a kadar açık kalacak sergi ücretsiz gezilebilecek.

Tamamı balmumundan heykellerin kostümleri de gerçeklerine yakın tercih ediliyor. Balmumu heykelleri ilgiyle inceleyen konuklar, ardından önünde hatıra fotoğrafı çekiyor. Özel standların üzerinde sergilenen heykellerin çevresi ise kırmızı şeritle çevrilerek koruma altına alındı. Her heykelin altında ise kime ait olduğu ve hikayesi anlatılıyor.

Kipa AVM Müdürü Gözde Yılmaz, serginin Antalya'nın ardından İzmir, Mersin, Salihli'deki diğer Kipa AVM'lerde de sergileneceğini söyledi. İnsanların Hollywood yıldızları, tarihteki önemli isimler ve çizgi film karakterleriyle fotoğraf çektirmekten çok keyif aldıklarını da belirten Yılmaz, heykellerin boyutlarının gerçekleriyle aynı olduğunu, hatta ciltlerindeki izlere kadar birebir denilebileceğini söyledi.

FOTOĞRAFLI



