Ballıca Mağarası, UNESCO yolunda

Fatih YILMAZ/TOKAT,() - TOKAT Valisi Ozan Balcı, Pazar ilçesinde bulunan ve oluşumu milyonlarca yıl önce gerçekleşen doğa harikası Ballıca Mağarası'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için çalışmaların başladığını söyledi.

İl merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Pazar ilçesine bağlı Ballıca köyünde bin 85 rakımlı tepede bulunan mağara, dünyanın en büyük ve görkemli mağaralarından biri olarak gösteriliyor. Ortalama sıcaklığı 18 derece ve nem oranı yüzde 54 olan mağara milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikit güzellikleri ile dikkat çekiyor. Keşfedilmemiş bölümleriyle gizemini koruyan Ballıca Mağarası'nı yurt içinden çok sayıda vatandaş ziyaret ediyor.

Tokat Valisi Ozan Balcı başkanlığında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı(OKA) Tokat Yatırım Destek Ofisi'nde düzenlenen toplantıda 'Akdağ'ın Zirvesinden Kazova'ya Kırsal Turizm Rotası Güdümlü Projesi' ile Ballıca Mağarası'nın UNESCO Dünya Doğal Mirası Listesi'ne alınması yönündeki çalışmalar ele alındı.

Son 5 yılda Ballıca Mağarası'nı 400 bin kişinin ziyaret ettiğini söyleyen Vali Balcı, "Ballıca Mağarası'nın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne başvuru çalışmaları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansımız tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü işbirliğinde yürütülmektedir. İnsanlığın ortak miras alanlarını korumada uluslararası işbirliği sağlayan UNESCO, aynı zamanda üstün veya istisnai evrensel değere sahip olan Ballıca Mağarası'nın tanınırlığını da artıracaktır" dedi.

Ballıca Mağarası ve Kaz Gölü'nün Tokat'ın önemli iki değeri olduğunu belirten Vali Balcı, yapılacak proje çalışmaları ile bu iki değerin ortaya çıkıp, dünya çapında tanınmasının sağlanacağını kaydetti.

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