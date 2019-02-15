Balkondan girdiği evde 2 kadını rehin aldı, 1 polisi şehit etti (2)

ŞEHİT POLİS İÇİN HÜZÜNLÜ TÖREN

Uşak'ın Banaz ilçesinde, balkondan girdiği bir evde iki kadını rehin alan Çetin Kaplan'ın pompalı av tüfeğiyle açtığa ateş sonucu göğsünden vurularak şehit olan 15 yıllık polis memuru Mehmet Aksoy için Uşak İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. 15 Ağustos 2017 tarihinden bu yana Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli olan şehit polis Aksoy için düzenlenen törene, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, Banaz İlçe Emniyet Müdürü Koray Türkyılmaz, şehit polisin eşi Arzu Aksoy, çocukları Aziz Ateş Aksoy (9) ve Bade Mine Aksoy (6), babası Celal Aksoy (62), kardeşi Erdal Aksoy (34), meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit polisin Türk bayrağına sarılı tabutu tören alanına getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Törende şehidin çocukları Aziz Ateş Aksoy ve Bade Mine Aksoy, polis şapkası taktı. Tören şehit polis Aksoy'un özgeçmişinin okunmasıyla başladı. Törende konuşan Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, ülkemizin esenliği, vatandaşlarımızın can güvenliği için görev yaparken canını feda eden şehit kardeşimiz Mehmet Aksoy için biraraya geldik. Mehmet, kardeşimiz, bugün bir vatandaşın hayatını kurtarmak için gözüün kırpmadan şehadete yürümüştür. Kendisine Allah'tan rahmen, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık da "Şehadet mertebesine ulaşmış Mehmet kardeşimizi uğurluyoruz. Mehmet kardeşimiz, görevi başında halkın güevinliğini sağlamak için ihbar üzerine giden bir olayda, menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Şehidin anne ve babasına böyle bir evlat yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'OĞLUNUN KAHRAMANI OLDUN MEHMET'

Törende gözyaşı döken Arzu Aksoy'un eşinin ardından "Oğulunun kahramanı oldun Mehmet. Sen bana gelecektin ben sana geldim Mehmet'im. Şaka olduğunu söyle. Yine şakalar yap bana Mehmet'im" diyerek, ağlaması yürekleri dağladı. Duaların okunmasının ardından şehit polisi meslektaşlarıın omuzunda bir süre taşınan tabutu cenaze aracına konulup, toprağa verilmek üzere memleketi Konya'ya uğurlandı.

Öte yandan Şehit Polis Aksoy'un çerçeveli bir fotoğrafı, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü girişindeki şehit bölümüne asıldı.

Ramazan ÇETİN - Deniz TOKAT/BANAZ (Uşak), ()



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