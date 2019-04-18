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Balkondan düşüp ayağı kırılan kediye ameliyat

AKSARAY'da 4'üncü katın balkonundan düşüp, sağ arka ayağı kırılan kedi, ameliyat edildi.  Aksaray Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü öğrencisi Damla Bağdat’ın 5 aylık 'Artur'  adını verdiği kedi, hava alması...

Balkondan düşüp ayağı kırılan kediye ameliyat
AKSARAY'da 4'üncü katın balkonundan düşüp, sağ arka ayağı kırılan kedi, ameliyat edildi. 
Aksaray Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü öğrencisi Damla Bağdat’ın 5 aylık 'Artur'  adını verdiği kedi, hava alması için çıkartıldığı 4'üncü kattaki evin balkonundan düştü. Arka sağ ayağı kırılan kedi, götürüldüğü veteriner tarafından ameliyat edildi. Kedisini 45 günlükken alıp beslemeye başladığını belirten Damla Bağdat, "Kedim balkonda gezmeyi seviyordu. Her zaman balkona çıkıp geri içeri giriyordu. Birkaç gün evde yalnız kaldı. 4 gün önce balkona çıkardım ve sonra kendisini bulamayınca acaba düştü mü, atladı mı diye hemen aşağı indim. Aşağıda yatıyordu. Eve çıkartırken ayağının kırıldığını gördüm. Sonra veterinere geldim. Röntgen filmi çekildi ve kırık olduğu anlaşıldı. Veteriner hekimimiz ameliyat etti” dedi.
Veteriner Sevinç Haydar Dedeoğlu da, yapılan tetkiklerinde kedinin ayağının kırık olduğunu belirleyip ameliyat ettiğini ve 20 gün sonra  sargılarının çıkartılıp, yürüyebileceğini söyledi.

​FOTOĞRAFLI

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