Balkondan düşerek ölen minik Cemre toprağa verildi

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), () - MUĞLA'nın Milas İlçesi'nde, bir apartmanın 4'üncü katındaki dairenin balkonundan düşerek ölen 4 yaşındaki Hanife Cemre Gümüş, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şevketiye Mahallesi Manolya Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 4'üncü katında yaşayan Fidan ve Hüseyin Gümüş çiftinin 4 yaşındaki kızları Hanife Cemre Gümüş, dün saat 11.00'de, evin balkonundan sarkınca düştü. Çocuğun düştüğünü gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük Hanife Cemre Gümüş'ü ambulansla İzan Özel Sağlık Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan ilk müdahale sonrası 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Hanife Cemre Gümüş kurtarılamadı.

YÜREKLER YANDI

Minik Hanife Cemre Gümüş'ün cenazesi bugün hastane morgundan alınarak Ulu Cami'ye getirildi. Küçük kızın tabutunun üzerine anaokulunda giydiği 'prenses' elbisesi konuldu. Cenaze törenine, ailesi, CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, Milas Belediye Başkanı CHP'li Muhammet Tokat, Belediye Başkan Yardımcısı Faik Karagöz ve çok sayıda Milaslı da katıldı. Baba Hüseyin Gümüş, yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Hanife Cemre Gümüş, öğlende kılınan namazın ardından, Milas Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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