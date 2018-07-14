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Balkondan düşen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, çiçekleri budamak isterken ikinci kattaki evinin balkonundan düşüp yaşamını yitiren trafik polisi Şahin Dilek (48), gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Evli ve 2 çocuk babası, 24 yıllık trafik...

Balkondan düşen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, çiçekleri budamak isterken ikinci kattaki evinin balkonundan düşüp yaşamını yitiren trafik polisi Şahin Dilek (48), gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
Evli ve 2 çocuk babası, 24 yıllık trafik polisi Şahin Dilek, dün akşam saatlerinde, Eskiçeşme Mahallesi'ndeki, ikinci kattaki evinin balkonunu saran begonvili budamak isterken dengesini kaybetti. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen Dilek, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Dilek için ilk olarak bugün görev yaptığı Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Bodrum Belediye Başkanı Yardımcısı Taner Uslu, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya ve polis memuru Dilek'in eşi Gül Dilek, çocukları, ailesi ve sevenleri katıldı. Dilek'in Türk bayrağına sarılı tabutu törenin yapılacağı alana getirildiği sırada gözyaşları sel oldu. Törende Dilek'in özgeçmişinin okunmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu. Tepecik Camii İmamı Yüksel Kılınçarslan'ın  yaptırdığı duanın ardından, polis Şahin Dilek için helallik alındı. Ardından Dilek'in cenazesi, konvoy eşliğinde Gülsevim Rüştü Kaynak Camii'ne getirildi. İkindide kılınan cenaze namazının ardından Dilek, Gümbet Mahallesi'ndeki Karaburgaz Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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