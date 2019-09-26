Balkondan düşen 2 yaşındaki bebek, yaralandı

İZMİR'in Buca ilçesinde, oyun oynadığı sırada birinci kattaki evinin balkonundan düşen 2 yaşındaki Azize Hira Dülek, yaralandı.Olay, sabah saatlerinde, Çamlıpınar Mahallesi 293'üncü sokakta meydana geldi. Birinci kattaki evinin balkonunda oyun oynayan Azize Hira Dülek, korkuluklar arasından sarkarak, 2 metre yükseklikten düştü. Durumu fark eden ailesinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalesini yaptıkları küçük kızı, ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan minik Azize'nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.