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Balkonda otururken maganda kurşunuyla vuruldu1)
KOCAELİ’nin Derince ilçesinde evinin balkonunda oturan 82 yaşındaki Hanım Aykaç’a yorgun mermi isabet etti. Hastaneye kaldırılan Hanım Aykaç’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay akşam saatlerinde Derince Fatih Sultan Mahallesi Ertuğrul...
GENEL 29.09.2019, 22:18
KOCAELİ’nin Derince ilçesinde evinin balkonunda oturan 82 yaşındaki Hanım Aykaç’a yorgun mermi isabet etti. Hastaneye kaldırılan Hanım Aykaç’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay akşam saatlerinde Derince Fatih Sultan Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Evinin balkonunda oturan Hanım Aykaç, bir anda göğsünde bir acı hissederek çığlık attı. Yaşlı kadının çığlığı üzerine balkona koşan yakınlarının ihbarı üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Göğsünden vurulduğu tespit edilen Hanım Aykaç,sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yorgun mermiyle vurulduğu saptanan Hanım Aykaç’ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri mermiyi ateşleyen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.
Olay akşam saatlerinde Derince Fatih Sultan Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Evinin balkonunda oturan Hanım Aykaç, bir anda göğsünde bir acı hissederek çığlık attı. Yaşlı kadının çığlığı üzerine balkona koşan yakınlarının ihbarı üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Göğsünden vurulduğu tespit edilen Hanım Aykaç,sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yorgun mermiyle vurulduğu saptanan Hanım Aykaç’ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri mermiyi ateşleyen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.
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