Flaş HaberABD’de uçak kazası: 5 ölü, 9 yaralı
Son Dakika
Balkonda kahve içen çocuk, silahlı saldırıda yaralandı
ADANA'da evinin balkonunda kahve içen Ferhat Ç. (16), hafif ticari araçtan kimliği belirsiz kişilerin av tüfeğiyle açtığı ateşte, ağır yaralandı. Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Ahmet Cevdet...
GENEL 03.10.2019, 09:22
ADANA'da evinin balkonunda kahve içen Ferhat Ç. (16), hafif ticari araçtan kimliği belirsiz kişilerin av tüfeğiyle açtığı ateşte, ağır yaralandı.
Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde meydana geldi. Hafif ticari araçla gelen kişiler, bir eve av tüfeğiyle 3 el ateş etti. Bu sırada evin balkonunda kahve içen Ferhat Ç., yüzü, boynu ve göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Saldırganlar, araçla hızla olay yerinden uzaklaştı.
Yakınları tarafından aynı mahallede bulunan bir özel hastaneye götürülen Ferhat Ç, buradaki müdahalenin ardından ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda şüphelilerin eşkallerini belirleyen polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde meydana geldi. Hafif ticari araçla gelen kişiler, bir eve av tüfeğiyle 3 el ateş etti. Bu sırada evin balkonunda kahve içen Ferhat Ç., yüzü, boynu ve göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Saldırganlar, araçla hızla olay yerinden uzaklaştı.
Yakınları tarafından aynı mahallede bulunan bir özel hastaneye götürülen Ferhat Ç, buradaki müdahalenin ardından ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda şüphelilerin eşkallerini belirleyen polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
21°
sisli
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 03 Ekim 2019
|İmsak
|05:32
|Güneş
|06:56
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:13
|Akşam
|18:50
|Yatsı
|20:09
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|6
|11
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2