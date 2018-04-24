Balkon korkuluklarına kafası sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı/ Ek Fotoğraflar
24 Nisan 2018 Salı 13:31
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